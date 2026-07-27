България

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

Българският курорт отстъпва само на Алгарве, но класацията не включва пътя и настаняването

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

27 юли 2026, 17:01
Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа
Ниските цени на храненето навън помагат на Слънчев бряг да остане сред най-достъпните семейни дестинации в Европа.   
Източник: Архив/БТА

Слънчев бряг е на второ място сред най-изгодните европейски морски курорти за семейства. Пред него е единствено португалският регион Алгарве, показва годишното проучване Family Holiday Report 2026 на Post Office Travel Money, изготвено съвместно с туристическия оператор TUI.

Класацията сравнява цените в 22 популярни дестинации. В нея обаче не влизат самолетните билети, пътуването до курорта и хотелът. Измерват се разходите, които семействата правят на място – за храна, напитки, слънцезащитен крем и други обичайни покупки по време на почивка.

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Какво включва туристическата кошница

За сравнението са използвани десет стоки и услуги. Сред тях са кафе, бира, безалкохолна напитка, чаша вино, минерална вода, слънцезащитен продукт, препарат против насекоми, храна за децата и две семейни хранения.

Общата стойност на тази кошница в Слънчев бряг е около 166 евро. В Алгарве тя е с няколко евро по-ниска. На трето място се нарежда Лансароте, следван от Менорка и Коста Брава.

Разликата между първите две места е малка, но причината Алгарве да излезе начело е, че цените там са се понижили спрямо предходното проучване. В Слънчев бряг те са нараснали с малко над 9%.

Семейната вечеря е най-евтина в Слънчев бряг

Силната страна на българския курорт остава храненето навън. Тристепенна вечеря за семейство с включени напитки струва около 85 евро, което е най-ниската стойност сред всички включени дестинации.

За сравнение, в Алгарве същата вечеря излиза по-скъпо, въпреки че португалският курорт печели общата класация благодарение на по-ниските цени на други продукти и услуги.

България е най-евтината туристическа дестинация в Европейския съюз

Слънчев бряг се представя добре и при храната за деца, но някои покупки като слънцезащитните продукти са по-скъпи, отколкото в част от испанските и португалските курорти.

Колко струва най-скъпата дестинация

В другия край на класацията е италианският курорт Соренто. Същата кошница от туристически разходи там струва около 313 евро, или почти двойно повече, отколкото в Слънчев бряг и Алгарве.

Сред най-скъпите дестинации са още Фуншал на остров Мадейра, Крит, Майорка и Ибиса.

Испания има най-много представители сред първите десет най-изгодни места – общо шест курорта и островни дестинации.

Класацията не показва цялата цена на почивката

Второто място на Слънчев бряг не означава автоматично, че цялата семейна почивка там ще бъде втората най-евтина в Европа.

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Крайната сметка зависи още от цената на хотела, транспорта, избрания период, броя на нощувките и допълнителните забавления. Аквапарковете, водните спортове, шезлонгите и детските атракции не са включени в основната туристическа кошница.

Самото проучване показва, че именно подобни допълнителни разходи често объркват семейния бюджет. При предходната си почивка 85% от анкетираните британски семейства са похарчили повече от планираното, а храната и напитките са били сред основните причини.

Затова Слънчев бряг остава конкурентен по разходите на място, но добрата оферта за хотел и внимателното планиране продължават да имат решаващо значение за крайната цена на ваканцията.

Автор: Маргарита Костадинова
Източник: Post Office    
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