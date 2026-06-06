Двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе", са криминално проявени

К риминално проявени са били водачите на леките автомобили, предизвикали снощната катастрофа с трима загинали край столичния квартал "Челопечене". Те са имали и предишни пътни нарушения - за шофиране с висока скорост и без книжка.

Заместник- градският прокурор на София Ангел Кънев допълни, че те не са опитали да помогнат на пострадалите.

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

"Един от водачите на лекия автомобил, който е станал причина за това тежко пътнотранспортно произшествие, освен че е пречил и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то, а именно водача на автобуса. Като впоследствие е пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършват огледи на произшествието", обясни прокурор Кънев.

Той не е проявил агресия към служителите на реда.

"Първоначалната агресия е била към шофьора на автобуса и имало някакви крясъци и викове по отношение на това кой какво ще направи в бъдеще. Това са детайли, които се изясняват в разследването. Със сигурност поведението, което не е съобразено с нормите на закона, е това на единия от водачите на лекия автомобил", допълни заместник-градският прокурор на София, цитиран от БНР.

Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

В единия от причинилите катастрофата автомобили са пътували двама души, а в другия - трима. Всички те са били родниини или са съжителствали заедно в Ботунец.

Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка "задържане под стража". Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник.