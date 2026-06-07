Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

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Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

Н ови детайли излизат наяве след тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а трима бяха приети в болница в критично състояние. Докато разследването напредва, прокуратурата съобщи, че започва проверка на доходите на един от обвиняемите, както и на обстоятелствата около издаването на шофьорската му книжка. В същото време жители на квартала, в който живеят задържаните, отхвърлят твърденията, че мъжете са се занимавали с престъпна дейност.

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В понеделник съдът трябва да реши дали двамата обвиняеми да останат за постоянно в ареста. Срещу тях са повдигнати обвинения за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие с умисъл, довело до смъртта на повече от един човек.

Пожарникарите, които предотвратиха още по-голяма трагедия

Минути след сблъсъка на мястото първи пристигат екипите на районната пожарна служба в Кремиковци, намираща се само на метри от мястото на инцидента.

Дежурните пожарникари Благой Благоев и Даниел Влахов разказаха пред NOVA, че чули силен удар и веднага излезли да видят какво се случва.

„Ударът беше изключително силен. Видяхме обърнатия автобус и веднага тръгнахме към мястото“, спомня си Благоев.

"Спасявахме хора сред пламъци и хаос": Пожарникарите от Кремиковци разказаха за ужаса на "Челопешко шосе"

Когато пристигнали, пред очите им се разкрила тежка картина – горящ автомобил, множество ранени и хора, които не успявали сами да се евакуират.

Пожарникарите започнали едновременно да гасят пламъците и да извеждат пострадалите от автобуса.

„Времето беше изключително малко. В превозните средства все още имаше хора. Трябваше да действаме много бързо“, разказва Влахов.

По думите им, ако пожарната се е намирала по-далеч, последствията е можело да бъдат още по-тежки.

„Можеше да се стигне до изгорял автобус с хора вътре“, казват спасителите.

В автобуса са пътували 15 души, сред които и деца. Част от тях викали за помощ, докато чакали да бъдат изведени на безопасно място.

Четвърта жертва на тежката катастрофа на „Челопешко шосе”

Напрежение на мястото на инцидента

Според разказите на пожарникарите, в хаоса след катастрофата близки на един от участниците в гонката започнали да проявяват агресия.

„Викаха, отправяха заплахи и ни пречеха да си вършим работата“, твърди Влахов.

По това време шофьорът на автобуса все още бил в шок от преживяното.

Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

Съседите: "Не са гангстери"

В квартала, където живеят двамата обвиняеми, настроенията са различни. Повечето жители отказват да говорят пред камера, като посочват, че скърбят за загиналите, които също са техни съседи и близки.

Други обаче защитават задържаните.

„Дали Васил, дали Миро – изкарват ги като група гангстери, а това не е така. Винаги са се отзовавали, когато някой е имал нужда от помощ“, казва местният жител Владимир Георгиев.

Той допълва, че е научил от свои познати, че Васил е един от шофьорите, участвали в инцидента.

„Има няколко момчета, които са от групата „Калашниците“. Някои имат бизнес, други работят нормална работа. Васил е добро момче. Има няколко автомобила“, твърди Георгиев.

По думите му групата, известна в квартала като „Калашниците“, е от столичния квартал „Ботунец“, а част от членовете ѝ имат полицейски регистрации.

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Проверки по всички версии

Междувременно прокуратурата разширява обхвата на разследването. Освен обстоятелствата около самата катастрофа, ще бъдат проверени финансовото състояние на един от обвиняемите, произходът на средствата му и автентичността на шофьорската книжка, с която е управлявал автомобила.

Очаква се развитието по делото да продължи още в началото на седмицата, когато съдът ще се произнесе по искането за постоянен арест на двамата обвиняеми. До тогава разследващите продължават да събират доказателства, а въпросите около една от най-тежките катастрофи в София през последните години остават повече от отговорите.

Т.нар. „банда на Калашниците“ е неофициалното название на група, свързвана от медиите и разследващите органи с престъпна дейност в София, основно в кварталите „Ботунец“, „Студентски град“ и „Факултета“.

Според публикации в българските медии и данни от полицейски акции, групата е била обект на разследвания за дейности като сводничество и склоняване към проституция, трафик на жени, изнудване и рекет, пране на пари, упражняване на контрол върху просещи лица.

Името ѝ идва от прякора на сочения за един от лидерите ѝ Петър Александров – „Пешо Калашника“, а оттам и медиите започват да наричат групата „Калашниците“.

Важно е да се отбележи, че не съществува официална структура или регистрирана организация с това име. Определението „банда на Калашниците“ е предимно медийно и оперативно название, а принадлежността на конкретни лица към нея следва да бъде доказана по съдебен ред.