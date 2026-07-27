Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Е дин от първите три знака в подредбата е истинска изненада, за която повечето хора едва ли биха се досетили от първия опит.

Интелигентността има много лица – от студения аналитичен ум и светкавичната логика, през творческото въображение, до изтънчената емоционална интелигентност. И макар всеки знак от зодиака да притежава свои уникални козове, астролозите направиха мащабна подредба, за да определят кой коя позиция заема според умствените си способности.

За да съставят този списък, експертите вземат предвид няколко ключови критерия: бързина на мисленето, способност за обработка на големи количества информация, стратегическо планиране и умение за вземане на правилни решения под натиск.

Докато едни зодии разчитат изцяло на неоспоримата си логика и детайлност, други губят ценни позиции заради прекалена импулсивност или склонност да оставят емоциите да управляват разума им.

Кой знак оглавява класацията със светкавичен ум, кой впечатлява с нестандартно мислене от бъдещето и коя зодия остава на последното 12-о място?

Вижте пълната подредба на астролозите от 12-о до 1-во място в нашата галерия:

Важно: Астрологията няма научна основа и класации като тази са предназначени изцяло за развлечение. Интелигентността на човека се оформя от много фактори и не се определя от неговата зодия.