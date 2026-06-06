България

Четвърта жертва на тежката катастрофа на „Челопешко шосе”

При инцидента има и много ранени

6 юни 2026, 18:20
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Ч етири станаха жертвите на катастрофата, станала в петък вечерта на улица "Челопешко шосе", съобщи NOVA. При настъпилия инцидент има и много ранени. Двама от починалите са от индийски произход. 

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

За третия загинал днес сутринта Виктор Чаушев, който е зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност” в Столична община, посочи, че по данни на „Пътна полиция” загиналият е от една от колите.

Четвъртият загинал е бил пътник в автобуса.

Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Софийската градска прокуратура ще повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата. Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч. Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе", са криминално проявени

Чаушев заяви, че подобни инциденти се дължат на липсата на превенция и контрол. За район Кремиковци отговоря един патрул, допълни той и затова призова да се осигурят повече коли.

 

Източник: NOVA    
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Четвърта жертва на тежката катастрофа на „Челопешко шосе”

Четвърта жертва на тежката катастрофа на „Челопешко шосе”

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