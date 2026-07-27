Откриха 150-килограмова бомба от Втората световна война в река Дунав

В река Дунав край хърватското селище Батина е открита 150-килограмова бомба от Втората световна война, която днес ще бъде унищожена чрез контролирана експлозия.

Районът около находката е обезопасен от полицията, тъй като бомбата съдържа около 50 килограма взривно вещество и представлява сериозна опасност.

Заради ниското ниво на Дунав подобни находки зачестяват – само миналата седмица в района бяха открити и обезвредени още две бомби от Втората световна война.

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Бомба от Втората световна война с тегло около 150-килограма беше открита в река Дунав край хърватското селище Батина, съобщи полицейското управление на област Осиек-Бараня, цитирано от регионалната телевизия Ен1.

Взривното устройство трябва да бъде унищожено днес около обяд чрез контролирана експлозия от служители на Регионалното звено за борба с експлозиви към полицията в Осиек. Заради опасността, която представлява, районът около мястото на откриването ще бъде обезопасен от полицаи от граничното полицейско управление в Бели Манастир.

По данни на полицията бомбата съдържа приблизително 50 килограма взривно вещество.

Това е поредното подобно откритие в района, припомня Ен1. Миналата седмица на 1430-ия речен километър на Дунав край Батина бяха намерени още две бомби от Втората световна война, произведени в Русия. Те бяха унищожени чрез контролирани взривове на мястото, където бяха открити.

Полицията предупреждава гражданите да не се приближават до района на находката и до други потенциално опасни предмети, които могат да бъдат открити заради необичайно ниските нива на реките. При откриване на съмнителни предмети гражданите трябва незабавно да уведомят полицията на телефон 192, информира още телевизията.

Дунав е втората по дължина река в Европа след Волга. Тя извира от планинския регион Шварцвалд в Германия и тече в югоизточна посока в продължение на около 2850 километра, преминавайки през или формирайки граница на десет държави: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна, преди да се влее в Черно море. Водосборният ѝ басейн обхваща територии на още девет държави, което я превръща в най-международната река в света.Течението на реката условно се разделя на три основни части. Горното течение се простира от извора ѝ при град Донауешинген (където се сливат реките Брег и Бригах) до Девинската врата близо до Братислава. В този участък Дунав е бърза планинска река. Средното течение обхваща отсечката от Девинската врата до пролома Железни врата на границата между Сърбия и Румъния. Тук реката забавя своя ход, разширява се и пресича обширната Панонска низина. Долното течение е от Железни врата до Черно море. В голяма част от този участък реката служи за естествена граница между България и Румъния, след което образува обширната Делта на Дунав – обект на световното наследство на ЮНЕСКО, известен с изключителното си биоразнообразие.

В исторически план Дунав е била водна артерия от решаващо значение. В продължение на векове тя е формирала северната граница на Римската империя (Дунавски лимес). Била е жизненоважен път за търговия, транспорт и военни кампании за редица империи, включително Византийската, Османската и Австро-Унгарската. Днес тя продължава да бъде важен международен транспортен коридор, част от Паневропейски транспортен коридор № 7. Каналът Рейн – Майн – Дунав я свързва със Северно море, създавайки трансевропейски воден път. Реката е и значим източник на хидроенергия, като най-големите водноелектрически централи по поречието ѝ са „Железни врата I“ и „Железни врата II“.

Дунав има огромно културно и екологично значение. Тя преминава през четири столици: Виена, Братислава, Будапеща и Белград. Реката е вдъхновила безброй творци, художници и музиканти, като най-известният пример е валсът на Йохан Щраус-син „На хубавия син Дунав“. В екологично отношение нейните заливни гори, влажни зони и делта поддържат богато разнообразие от флора и фауна. Реката обаче е изправена пред сериозни екологични предизвикателства, сред които замърсяване от промишлеността и селското стопанство, както и промени в местообитанията поради изграждането на язовири. Международното сътрудничество, ръководено от органи като Международната комисия за опазване на река Дунав, има за цел да управлява тези предизвикателства и да гарантира устойчивото използване на реката.