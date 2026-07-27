Смърт на пътя между Димитровград и Меричлери

М оторист е загинал снощи при катастрофа на пътя между Димитровград и Меричлери, а по-рано велосипедист почина след удар от лек автомобил по пътя от Хасково към село Манастир, съобщават от ОД на МВР-Хасково.

50-годишният моторист от Чирпан загубил управлението и се ударил челно в шофиран от 44-годишен димитровградчанин автомобил.

26-годишен моторист загина при катастрофа в Хасково

При сблъсъка мотоциклетистът е загинал на място. Пътният инцидент е станал малко след 20.00 ч. снощи на пътя от Димитровград за Меричлери.

Пробите за алкохол и наркотици на управлявалия колата са отрицателни.