България

Смърт на пътя между Димитровград и Меричлери

50-годишен моторист от Чирпан загубил управлението

Николай Киров Николай Киров

27 юли 2026, 15:17
Смърт на пътя между Димитровград и Меричлери
Източник: iStock

М оторист е загинал снощи при катастрофа на пътя между Димитровград и Меричлери, а по-рано велосипедист почина след удар от лек автомобил по пътя от Хасково към село Манастир, съобщават от ОД на МВР-Хасково.

50-годишният моторист от Чирпан загубил управлението и се ударил челно в шофиран от 44-годишен димитровградчанин автомобил.

26-годишен моторист загина при катастрофа в Хасково

При сблъсъка мотоциклетистът е загинал на място. Пътният инцидент е станал малко след 20.00 ч. снощи на пътя от Димитровград за Меричлери.

Пробите за алкохол и наркотици на управлявалия колата са отрицателни.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
катастрофа загинал моторист пътен инцидент Димитровград Хасково
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