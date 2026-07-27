На 27 юли: Почитаме св. Климент Охридски, св. Пантелеймон и св. Седмочисленици

Н а 27 юли Българската православна църква почита успението на свети Климент Охридски, паметта на свети великомъченик и лечител Пантелеймон, както и празника на светите Седмочисленици – светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

Свети Пантелеймон – покровител на лекарите и болните

От древни времена на този ден се почита паметта на свети Пантелеймон – един от най-известните християнски лечители. Той бил привлечен към християнската вяра от свещеномъченик Ермолай, чиято памет Църквата отбелязва ден по-рано.

Пантелеймон живял в малоазийския град Никомидия и усвоил лекарското изкуство. След като приел християнството, той започнал да лекува всички нуждаещи се безплатно, воден от любовта към ближния. Благодарение на милосърдието си станал известен сред хората, но предизвикал и завистта на други лекари.

По време на гоненията срещу християните при император Диоклетиан през 303 г. бил наклеветен, че изповядва християнската вяра. След жестоки мъчения отказал да се отрече от Христос и бил посечен с меч. Църквата го почита като великомъченик и небесен закрилник на лекарите, медицинските работници и болните.

Свети Климент Охридски – велик просветител на българите

На същата дата, шест века по-късно, се упокоил един от най-значимите ученици на светите братя Кирил и Методий – свети Климент Охридски.

По волята на княз Борис I той бил изпратен в югозападните български земи, където развил мащабна просветителска и духовна дейност. Според историческите сведения Климент обучил над 3500 свещеници, книжовници и църковни служители, с което поставил основите на българската книжовна традиция и укрепил християнството сред българския народ.

Заради своята отдаденост, просветителска дейност и праведен живот той бил канонизиран за светец скоро след смъртта си на 27 юли 916 година.

Празник на светите Седмочисленици

По-късно Църквата определя 27 юли и за общ празник на светите Седмочисленици – създателите и разпространителите на славянската писменост и духовност: светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

Техният принос към развитието на българската книжовност, образование и православна вяра е сред най-значимите в историята на България.

Имен ден отбелязват всички, които носят името Милчо, Милчена, Милен, Милена, Милетин, Милица, Мирена, Милина, Миленко, Добри, Добрин, Добриян, Добра, Добрина, Добринка, Добрияна, Пантелей, Панчо.