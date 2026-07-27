Любопитно

На 27 юли: Почитаме св. Климент Охридски, св. Пантелеймон и св. Седмочисленици

Православната църква отбелязва паметта на един от най-почитаните лечители в християнството и на великия български просветител, а десетки българи празнуват имен ден

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 07:10
На 27 юли: Почитаме св. Климент Охридски, св. Пантелеймон и св. Седмочисленици
Източник: iStock photos/Getty images

Н а 27 юли Българската православна църква почита успението на свети Климент Охридски, паметта на свети великомъченик и лечител Пантелеймон, както и празника на светите Седмочисленици – светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

  • Свети Пантелеймон – покровител на лекарите и болните

От древни времена на този ден се почита паметта на свети Пантелеймон – един от най-известните християнски лечители. Той бил привлечен към християнската вяра от свещеномъченик Ермолай, чиято памет Църквата отбелязва ден по-рано.

Пантелеймон живял в малоазийския град Никомидия и усвоил лекарското изкуство. След като приел християнството, той започнал да лекува всички нуждаещи се безплатно, воден от любовта към ближния. Благодарение на милосърдието си станал известен сред хората, но предизвикал и завистта на други лекари.

По време на гоненията срещу християните при император Диоклетиан през 303 г. бил наклеветен, че изповядва християнската вяра. След жестоки мъчения отказал да се отрече от Христос и бил посечен с меч. Църквата го почита като великомъченик и небесен закрилник на лекарите, медицинските работници и болните.

  • Свети Климент Охридски – велик просветител на българите

На същата дата, шест века по-късно, се упокоил един от най-значимите ученици на светите братя Кирил и Методий – свети Климент Охридски.

По волята на княз Борис I той бил изпратен в югозападните български земи, където развил мащабна просветителска и духовна дейност. Според историческите сведения Климент обучил над 3500 свещеници, книжовници и църковни служители, с което поставил основите на българската книжовна традиция и укрепил християнството сред българския народ.

Заради своята отдаденост, просветителска дейност и праведен живот той бил канонизиран за светец скоро след смъртта си на 27 юли 916 година.

  • Празник на светите Седмочисленици

По-късно Църквата определя 27 юли и за общ празник на светите Седмочисленици – създателите и разпространителите на славянската писменост и духовност: светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

Техният принос към развитието на българската книжовност, образование и православна вяра е сред най-значимите в историята на България.

Имен ден отбелязват всички, които носят името Милчо, Милчена, Милен, Милена, Милетин, Милица, Мирена, Милина, Миленко, Добри, Добрин, Добриян, Добра, Добрина, Добринка, Добрияна, Пантелей, Панчо.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Свети Климент Охридски Свети Пантелеймон Светите Седмочисленици Българска православна църква Просветители Лечители Кирил и Методий Славянска писменост Християнски празник Покровител на лекарите
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Путин обвини Запада за началото на конфликта в Украйна

Путин обвини Запада за началото на конфликта в Украйна

Украйна разширява обхвата на ударите си в Русия: Зеленски одобри нов списък с цели

Украйна разширява обхвата на ударите си в Русия: Зеленски одобри нов списък с цели

На 27 юли: Почитаме св. Климент Охридски, св. Пантелеймон и св. Седмочисленици

На 27 юли: Почитаме св. Климент Охридски, св. Пантелеймон и св. Седмочисленици

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
AI е решението, което да помогне на европейските марки срещу Китай

AI е решението, което да помогне на европейските марки срещу Китай

carmarket.bg
„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП
Ексклузивно

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Преди 1 ден
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Ексклузивно

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Преди 1 ден
Надпреварата за
Ексклузивно

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Преди 1 ден
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Ексклузивно

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Любопитно Преди 42 минути

Сезонът на сливите започва. Въпреки че този плод носи редица ползи за здравето, той не е подходящ за всеки. Ето кои хора трябва да избягват консумацията на пресни сливи

Пилатес, тенис и супа от водорасли: Тайната зад перфектната фигура на Амал Клуни

Пилатес, тенис и супа от водорасли: Тайната зад перфектната фигура на Амал Клуни

Любопитно Преди 47 минути

Правозащитничката, майка и модна икона Амал Клуни впечатлява със зашеметяваща фигура на 48 години. Нейната тренировъчна рутина разчита на активен спорт, тежести и балансирано хранене, приготвено от личен готвач. Ето как поддържа формата си

Разрушения след руския удар с дрон срещу хранителен магазин в Чернигов, 26 юли 2026

Двама души, сред които дете, загинаха при руски удар срещу магазин в Чернигов

Свят Преди 8 часа

От Москва съобщиха, че са ударили украински пристанища и търговски кораби с „военни пратки“

Одри Хепбърн

„Заслужила съм всяка бръчка“: Как се е хранила Одри Хепбърн и каква е била тайната на нейната фигура

Любопитно Преди 9 часа

Синът на легендарната актриса Одри Хепбърн опроверга дългогодишните слухове, че тя е имала хранително разстройство. В нова биографична книга той разкрива строгия ѝ, но балансиран дневен режим и категоричния ѝ отказ от пластични операции

Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си

Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си

Любопитно Преди 9 часа

Британско семейство остана шокирано, след като отвори ръждясала кутия от боя, оставена в мазето на 120-годишната им къща. Вътре двойката откри скрити банкноти от 70-те години на миналия век на стойност над 1000 паунда

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

България Преди 9 часа

Други шестима души са ранени, сред които четирима възрастни и две деца

Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия

Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия

Свят Преди 10 часа

Мерките идват след студентски протести и оставката на министъра на образованието

Абдул Балут

Застреляха атентатора от гей парада в Берлин след полицейска операция

Свят Преди 10 часа

Германските специални части (SEK) ликвидираха 21-годишния Абдул Балут — заподозрян за терористичната атака с бус и хладно оръжие по време на прайд събитие в Берлин. При нападението загина един човек, а най-малко 29 бяха ранени

Петима алпинисти от Босна и Херцеговина загинаха на връх Елбрус в Русия

Петима алпинисти от Босна и Херцеговина загинаха на връх Елбрус в Русия

Свят Преди 11 часа

Злополуката е станала, след като групата от седем души е тръгнала към най-високия връх в Европа, намиращ се в Кавказ

Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата

Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата

Свят Преди 11 часа

Брутално престъпление потресе Колумбия. 21-годишната Мария Камила Потоси бе намерена убита в осмия месец от бременността си, а нероденото ѝ бебе бе изтръгнато и отвлечено. Полицията обяви голяма награда за информация за извършителите

Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон

Звездна сватба: Ема Робъртс каза „Да“ на Коди Джон на приказна церемония

Любопитно Преди 12 часа

Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон сключиха брак на романтична церемония в Сън Вали, Айдахо. Сватбата се проведе в семейното имение на младоженеца, а сред специалните гости бе и холивудската звезда Джулия Робъртс

Асен Симеонов

„Арогантен, брутален и агресивен“: Бившият шеф на отдел „Издирване“ за заловения пастрок на Наталия

България Преди 12 часа

Бившият шеф на отдел „Издирване“ Красимир Занев анализира профила на Асен Симеонов и направи паралели с емблематични случаи от миналото

Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

България Преди 13 часа

Бившият и.д. главен секретар на МВР посочи липсата на институционална подкрепа и несъгласието с нови назначения като причини за напускането си

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

България Преди 13 часа

Огънят е възникнал около 15:00 часа в близост до ромския квартал „Изток" в града

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Свят Преди 13 часа

Италия, която десетилетия наред бе смятана за символ на здравословния начин на живот благодарение на средиземноморската си диета, днес е изправена пред епидемия от детско затлъстяване. В региони като Кампания над 40% от децата са с наднормено тегло

Феноменът Gen Z: Защо всички млади жени започнаха да се обличат абсолютно еднакво

Феноменът Gen Z: Защо всички млади жени започнаха да се обличат абсолютно еднакво

Любопитно Преди 14 часа

Снимка на млади жени от поколение Z, облечени в идентични тоалети от светли дънки и черен топ, предизвика разгорещен дебат в социалните мрежи. Експерти и критици дискутират как микротенденциите и алгоритмите унищожиха индивидуалния стил

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 27 юли, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 27 юли, понеделник

Edna.bg

Гаджето на съотборник на Меси разкри какво е подарил легендата на своите съотборници (видео)

Gong.bg

Душан Косич: Трудно е да намерим футболисти на база на това, което предлагаме

Gong.bg

Двама загинали и 5 ранени при стрелба в Сиатъл

Nova.bg

Жега в края на юли и началото на август

Nova.bg