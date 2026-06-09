България

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Съдебните заседания се местят в „Пирогов“

Един от обвиняемите е в неврохирургия и се подготвя за операция

9 юни 2026, 07:08
Бюджетната комисия обсъжда искането на правителството за нов размер на държавния дълг

Бюджетната комисия обсъжда искането на правителството за нов размер на държавния дълг
Стартират консултациите на президента и политическите сили за нов състав на ЦИК

Стартират консултациите на президента и политическите сили за нов състав на ЦИК
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Коцев обяви, че е бил арестуван заради

Коцев обяви, че е бил арестуван заради "Баба Алино"
СГС не даде ход на делото за

СГС не даде ход на делото за "Челопешко шосе", обвиняем е със счупен гръбнак
Момче на 15 години загина, шофирайки край Ловеч

Момче на 15 години загина, шофирайки край Ловеч
Загуба от 200 млн. евро в

Загуба от 200 млн. евро в "Лукойл Нефтохим", новият управител търси причините
Четири града ще се борят за домакинството на

Четири града ще се борят за домакинството на "Евровизия", победителят ще стане ясен през юли

С офийският градски съд отложи разглеждането на искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Васил Филипов – един от обвиняемите по случая с тежката катастрофа на „Челопешко шосе“.

СГС не даде ход на делото за "Челопешко шосе", обвиняем е със счупен гръбнак

Причината е, че Филипов не се яви в съдебната зала заради влошеното си здравословно състояние. Той е хоспитализиран в Клиниката по неврохирургия, където се подготвя за операция на гръбначния стълб.

Междувременно днес от 10:00 часа съдът трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на втория обвиняем по случая – Траян Филипов. Заседанието ще се проведе в болнична стая в УМБАЛСМ „Пирогов“, където той също се намира под лекарско наблюдение.

Кадри от зверската катастрофа на "Челопешко шосе" в София
24 снимки
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София

Катастрофата на „Челопешко шосе“ предизвика силен обществен отзвук заради тежките последици и десетките пострадали. В дните след инцидента вътрешният министър отличи четиримата пожарникари, които с бързата си и професионална намеса успяха да спасят десетки човешки животи в първите критични минути след произшествието.

Разследването по случая продължава, а предстои съдът да реши какви мерки за неотклонение да бъдат наложени на двамата обвиняеми.

Софийски градски съд Васил Филипов Траян Филипов Челопешко шосе катастрофа мярка за неотклонение задържане под стража съдебен процес Пирогов разследване
Последвайте ни

По темата

Емил Пармаков временно ще заеме поста на Георги Кандев

Емил Пармаков временно ще заеме поста на Георги Кандев

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Бюджетната комисия обсъжда искането на правителството за нов размер на държавния дълг

Бюджетната комисия обсъжда искането на правителството за нов размер на държавния дълг

Мистериозното „Студено петно“ в Атлантика: Аномалията, която може да замрази Европа

Мистериозното „Студено петно“ в Атлантика: Аномалията, която може да замрази Европа

Болнични без изненади: кой плаща, колко и кога

Болнични без изненади: кой плаща, колко и кога

pariteni.bg
10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 57 минути
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 час
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 22 минути
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 час
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изгубените светове: Липсват ли планети в Слънчевата система и как Уран ще разкрие тайната

Изгубените светове: Липсват ли планети в Слънчевата система и как Уран ще разкрие тайната

Любопитно Преди 1 час

Компютърни симулации показват, че в миналото около Слънцето са се въртели много повече светове. Вижте как странният леден гигант ще разплете мистерията с изчезналите планети

Шампанско, лукс и звездни визии: Kак WAGs промениха лицето на Мондиала

Шампанско, лукс и звездни визии: Kак WAGs промениха лицето на Мондиала

Любопитно Преди 1 час

Историята на съпругите и приятелките на футболистите, превърнали се в модни икони

Силно земетресение разтърси кубинската столица Хавана

Силно земетресение разтърси кубинската столица Хавана

Свят Преди 8 часа

Кубинските власти заявиха, че трусът е бил усетен „в цялата западна част на страната“

Това е краят на новия европейски изтребител шесто поколение

Това е краят на новия европейски изтребител шесто поколение

Свят Преди 9 часа

Затвор за бивш председател на Върховния съд на Украйна

Затвор за бивш председател на Върховния съд на Украйна

Свят Преди 10 часа

Той е приел подкуп в размер на 2,7 милиона долара

Нов протест с искане за оставката на кмета на Варна

Нов протест с искане за оставката на кмета на Варна

България Преди 10 часа

Протестът беше обявен като граждански

Демерджиев за Хегсет: Ще вземем всички мерки

Демерджиев за Хегсет: Ще вземем всички мерки

България Преди 10 часа

Британският външен министър Дейвид Лами осъди опитите миграцията автоматично да се свързва с престъпността

Ще останат ли държавните училища без пари, позицията на МОН

Ще останат ли държавните училища без пари, позицията на МОН

България Преди 11 часа

От образователното министерство припомнят, че предвид ситуацията с държавния бюджет е въведена временна мярка

Над 70 земетресения и десетки пожари в Гърция

Над 70 земетресения и десетки пожари в Гърция

Свят Преди 11 часа

Над сто дрона ще следят за пожари в Гърция през тази година

Ериксен колабира на терена срещу Украйна, в какво състояние е

Ериксен колабира на терена срещу Украйна, в какво състояние е

Свят Преди 12 часа

Сърцето му спря на Европейското първенство през 2021 година.

Пиян бутна електрически стълб и остави част от село без ток

Пиян бутна електрически стълб и остави част от село без ток

България Преди 12 часа

На мястото на инцидента е изпратен екип на пожарната, който е обезопасил района

Ренета Колева е назначена за зам.-министър на околната среда и водите

Ренета Колева е назначена за зам.-министър на околната среда и водите

Свят Преди 12 часа

Тя е изпълнявала същата длъжност и преди

Румен Радев се срещна с една от най-важните жени в Китай

Румен Радев се срещна с една от най-важните жени в Китай

България Преди 13 часа

Премиерът представи България като атрактивна инвестиционна дестинация и вход към европейския пазар

Украйна осуети руски заговор за убийство на висш военен разузнавач

Украйна осуети руски заговор за убийство на висш военен разузнавач

Свят Преди 13 часа

Целта на заговора е бил Андрий Юсов – говорител на Главното управление на разузнаването

Разкриха незаконен сондаж за вода в Баба Алино

Разкриха незаконен сондаж за вода в Баба Алино

България Преди 14 часа

Установено е, че съоръженията не са вписани в регистрите

<p>Разкриха каква е била изрязаната шега с Мелания Тръмп от &bdquo;Страшен филм 6&ldquo;</p>

Ана Фарис разкри каква е била изрязаната шега с Мелания Тръмп от „Страшен филм 6“

Любопитно Преди 15 часа

Ана Фарис разкри, че от „Страшен филм 6“ е изрязана шега с Мелания Тръмп. Героинята ѝ Синди Кембъл трябвало да бъде „MAGA фенка“, която пияна в пикап иронизира лозунга „Be Best“. Актрисата сподели, че филмът е най-обидният досега, което ѝ дало пълна свобода

Всичко от днес

От мрежата

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 юни, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 9 юни, вторник

Edna.bg

Ас на Левски продължава да се дърпа за нов договор, продават го

Gong.bg

Испания загря за Мондиал 2026 с победа

Gong.bg

NOVA влезе в депото, където се съхранява автобусът от катастрофата на „Челопешко шосе“: Как изглежда премазаното возило

Nova.bg

Емил Пармаков временно ще заеме поста на Георги Кандев

Nova.bg