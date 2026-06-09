След катастрофата на „Челопешко шосе“: Съдебните заседания се местят в „Пирогов“

С офийският градски съд отложи разглеждането на искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Васил Филипов – един от обвиняемите по случая с тежката катастрофа на „Челопешко шосе“.
СГС не даде ход на делото за "Челопешко шосе", обвиняем е със счупен гръбнак
Причината е, че Филипов не се яви в съдебната зала заради влошеното си здравословно състояние. Той е хоспитализиран в Клиниката по неврохирургия, където се подготвя за операция на гръбначния стълб.
Междувременно днес от 10:00 часа съдът трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на втория обвиняем по случая – Траян Филипов. Заседанието ще се проведе в болнична стая в УМБАЛСМ „Пирогов“, където той също се намира под лекарско наблюдение.
Катастрофата на „Челопешко шосе“ предизвика силен обществен отзвук заради тежките последици и десетките пострадали. В дните след инцидента вътрешният министър отличи четиримата пожарникари, които с бързата си и професионална намеса успяха да спасят десетки човешки животи в първите критични минути след произшествието.
Разследването по случая продължава, а предстои съдът да реши какви мерки за неотклонение да бъдат наложени на двамата обвиняеми.