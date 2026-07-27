Засилват охраната на летище „Безмер“ и небето ни след среща в МС

Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България до края на седмицата

Кола блъсна общински съветник и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг

П редприети са мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, произтичащи от конфликтите в Близкия изток и Украйна, съобщава NOVA .

(Във видеото: Иран към България: Отговорните за разполагането на американски самолети трябва да понесат последствията)

По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност.

Те са докладвали, че българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия.

Обсъден е засилен контрол върху въздушното пространство на страната и действия за гарантиране безопасността на българските граждани.

В работната среща участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и временно изпълняващият длъжността директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов.