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Авиокомпаниите печелят и от празната седалка

United въвежда специален ред без пътник по средата, а други превозвачи отдавна продават съседното място

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

27 юли 2026, 14:31
Авиокомпаниите печелят и от празната седалка
Свободното място до пътника се превръща в отделна платена услуга, а не в щастлива случайност.   
Източник: istock

Средната седалка в самолета рядко е нечий първи избор. Тя обаче постепенно се превръща в отделен продукт, за който авиокомпаниите могат да поискат доплащане.

United Airlines обяви нов вариант в своята Economy Plus класа, при който средното място на един ред ще бъде физически блокирано с постоянна масичка. Така пътниците до прозореца и пътеката ще разполагат с повече пространство, без да купуват билет за бизнес класа.

Новата конфигурация ще бъде въведена в поръчаните от компанията 50 самолета Airbus A321XLR. На всеки от тях ще има само по един такъв ред, или общо четири места за пътници – по две от всяка страна на пътеката.

Продажбата се очаква да започне по-късно през годината, а първите самолети трябва да влязат в експлоатация първо по вътрешни, а след това и по международни линии.

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Какво получават пътниците

При стандартния ред в икономична класа от всяка страна на пътеката има по три седалки. В новия вариант средната няма да може да бъде продадена, защото над нея ще бъде монтирана масичка между двата подлакътника.

Пътникът няма да получава по-широка собствена седалка, но ще разполага с повече пространство отстрани и няма да дели подлакътник със съсед. Местата ще бъдат част от Economy Plus и ще предлагат и допълнително пространство за краката.

Това е междинен продукт между стандартната икономична и бизнес класата. Услугата дава повече лично пространство, но без всички останали предимства на по-високата класа, като специално обслужване, салон на летището или по-голяма норма за багаж.

Цената на новите места все още не е обявена.

Нова идея, но не и нова практика

Физическото блокиране на средната седалка е ново предложение за United, но идеята пътникът да плати, за да остане мястото до него свободно, отдавна се използва от различни превозвачи.

При някои авиокомпании свободната седалка е част от специален пакет. При други пътникът купува втори билет на свое име или заявява допълнително място чрез центъра за обслужване.

Разликата е важна. При предварително блокираното място авиокомпанията продава готов продукт. При закупуването на допълнителна седалка клиентът сам плаща за второто място и трябва да спази конкретната процедура на превозвача.

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„България Еър“ позволява закупуването на до две допълнителни седалки на всички директни полети, изпълнявани от авиокомпанията, когато има свободни места.

За съседната седалка се плаща нетната цена на билета към момента на покупката, без летищни и горивни такси. Услугата може да бъде заявена още при купуването на билета или по-късно – до затварянето на регистрацията за полета.

Тя не се купува по стандартния начин през сайта, а чрез центъра за обслужване на клиенти, офис на авиокомпанията, билетен агент или на летището.

При някои превозвачи допълнителният комфорт се купува като втори билет, а при други е част от специален пакет.
При някои превозвачи допълнителният комфорт се купува като втори билет, а при други е част от специален пакет. Източник: istock

Платената сума за допълнителното място не подлежи на възстановяване. Затова пътникът трябва да е сигурен, че действително иска услугата, преди да я заяви.

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Ryanair също позволява купуването на допълнителна седалка за повече комфорт. Пътникът трябва да закупи два билета на пълна тарифа, като за втория въведе „EXTRA“ като собствено име и „COMFORT SEAT“ като фамилия.

При онлайн регистрацията данните от документа на пътника се използват и за допълнителното място. Услугата не създава автоматично право на още багаж, освен когато правилата на конкретната авиокомпания изрично предвиждат такова.

Wizz Air предлага различен модел чрез WIZZ Class. Той включва място до прозореца или пътеката на първия ред с допълнително пространство за краката и блокирана средна седалка. Към пакета има и други услуги, затова той не е просто покупка на празното място до пътника.

Наличността и цената зависят от полета и момента на резервацията.

Свободната седалка не винаги е гарантирана

Празното място до пътника при качването не означава, че той го е „получил безплатно“. До приключването на качването авиокомпанията може да го предостави на друг клиент или да промени разпределението на местата по оперативни причини.

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Гаранция има само когато допълнителната седалка е закупена или блокирана като част от конкретна услуга.

Добре е пътниците да проверят и какво точно включва офертата. Втората седалка обикновено не носи автоматично втори комплект ръчен или чекиран багаж, допълнително хранене или други права, свързани с отделен пътник.

По-евтино ли е от бизнес класа

Не винаги. Цената зависи от маршрута, търсенето и тарифата в момента на покупката. При евтин билет второто място може да бъде достъпна алтернатива. При натоварен полет обаче два билета в икономична класа могат да се доближат до цената на премиум продукт или бизнес класа.

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Затова сравнението трябва да бъде направено преди плащане. Значение имат не само седалките, а и включеният багаж, възможността за промяна или отказ, храната и останалите услуги.

За кратък полет празното място до пътника може да се окаже излишен разход. При няколкочасово пътуване разликата в комфорта вече е по-осезаема.

Все повече място се продава отделно

Новото предложение на United показва накъде се движи авиопазарът. Вместо само две ясно разграничени възможности – икономична и бизнес класа – превозвачите създават все повече междинни продукти.

Пътникът може да доплати за място отпред, повече пространство за краката, празна съседна седалка или комбинация от няколко услуги.

Това дава повече избор, но прави сравняването на билетите по-трудно. Най-ниската начална цена все по-рядко показва колко ще струва пътуването с желаното ниво на комфорт.

Автор: Маргарита Костадинова
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