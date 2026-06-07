България

Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

Други трима пострадали, настанени в болница, са извън опасност за живота

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С лед катастрофата на "Челопешко шосе" в София с автобус и две коли от гонка, остава сериозно състоянието на част от ранените. Двама от настанените в болница „Света Анна” ще бъдат оперирани утре, за да се стабилизира състоянието им.

Те са били пътници в автобуса, в който се блъсна автомобил, предаде NOVA.

Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Във Военномедицинска академия има още трима пострадали, като двама от тях остават в реанимация. Няма непосредствена опасност за живота им.

Разследването на катастрофата, която стана в петък вечер, продължава. Жертвите са четири, има и много ранени. Двама от починалите са от индийски произход. За третия загинал се знае, че е бил в един от автомобилите. Четвъртата жертва е бил пътник в автобуса.

Четвърта жертва на тежката катастрофа на „Челопешко шосе”

Предстои Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на колите, участвали в катастрофата.

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

Според разследващи водачите са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч. Очаква се държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Какво е състоянието на ранените при катастрофата в София

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Източник: NOVA    
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