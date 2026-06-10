СДВР проверява заплахи срещу пострадали на “Челопешко шосе”

С толичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира по изнесени в интервю данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежкото пътнотранспортно произшествие на бул. “Челопешко шосе”.

От СДВР информираха, че адвокат на пострадал е бил поканен на разговор в СДВР, като целта на срещата е била да предостави конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение.

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При установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита, допълват от столичната полиция.

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Вчера Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Траян Ф., привлечен като обвиняем във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при което загинаха четирима души, съобщиха от съда.

Адвокати алармират за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"

Адвокат на пострадалите обяви пред NOVA по-рано днес, че заплахите идват чрез социални мрежи и телефонни разговори, като са извършвани и посещения на място в домовете на близки на ранените, които все още се намират в болница.