Свят

Русия удари търговски кораби в Николаевска област, има жертва и ранени

Украйна определя атаката като пореден удар срещу гражданското корабоплаване, в района живее и компактна българска общност

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 13:57
Русия удари търговски кораби в Николаевска област, има жертва и ранени
По информация на украинските власти при атаката е загинал един човек, а няколко други са били ранени   
Източник: AP/БТА

Р усия е нанесла удари по граждански търговски кораби в пристанищата на Николаевска област през изминалата нощ, съобщи Администрацията на морските пристанища на Украйна на официалната си страница във Facebook.

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По информация на украинските власти при атаката е загинал един човек, а няколко други са били ранени.

„В резултат на атаката един човек загина, а няколко души са ранени. Изказваме искрените си съболезнования на близките на загиналите“, се казва в съобщението.

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  • Поразени са блокирани от началото на войната кораби

Според украинската администрация под обстрел са попаднали търговски кораби, които са блокирани в украинските пристанища още от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. и оттогава не извършват търговски плавания.

От институцията определят атаката като пореден целенасочен удар срещу гражданската морска инфраструктура.

„Това е поредната умишлена атака от страна на Русия срещу гражданското корабоплаване и пристанищната инфраструктура в Украйна. Атаките срещу кораби, които от години не могат да напуснат блокираните пристанища, за пореден път демонстрират системния характер на терора срещу морската индустрия и представляват пряка заплаха за живота на цивилните моряци“, заявяват от Администрацията на морските пристанища на Украйна.

До момента няма официален коментар от руската страна по информацията.

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  • Николаев е сред ключовите пристанищни региони на Украйна

Николаевска област е сред най-важните морски и логистични центрове на Украйна. След началото на войната регионът многократно е бил обект на руски ракетни и дронови атаки, насочени срещу пристанищна инфраструктура, складове и транспортни съоръжения.

Украинските власти нееднократно обвиняват Москва, че чрез удари по пристанищата се опитва да затрудни морския износ и работата на корабоплаването в Черно море.

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  • В района живее и българска общност

По данни от последното официално преброяване в Украйна, в Николаевска област живеят около 5600 етнически българи.

Най-голямата част от общността е съсредоточена в квартал Терновка в град Николаев, където живеят близо 5000 души с български произход. Селището е основано през 1802 г. от български преселници и е едно от най-старите български поселения в Южна Украйна.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
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