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Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Техеран обвини Париж в намеса във вътрешните работи на страната, а Франция осъди действията на иранските служби

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 14:30
Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати
Източник: iStock Photos

Н апрежението между Иран и Франция се задълбочава, след като иранските власти привикаха френския посланик в Техеран Пиер Кошар. Причината, според иранското външно министерство, е предполагаема намеса на френското правителство във вътрешните работи на Ислямската република, съобщава "Франс прес".

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Ходът идва само дни след като двама френски дипломати, работещи в Техеран, бяха задържани и разпитани от иранските служби за сигурност.

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На редовния си брифинг говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че на френския посланик е било връчено официално предупреждение.

„На посланика на Франция беше заявено, че френското правителство трябва да преустанови всякакви свои действия и намеси във вътрешните работи на Иран, извършвани под лъжливия претекст, че са в подкрепа на гражданското общество“, каза Багаи.

По думите му дейността на двамата френски дипломати е била „абсолютно недопустима“.

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Париж категорично отхвърли обвиненията.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви миналата седмица, че задачата на двамата дипломати е била да разработват програми в подкрепа на иранското гражданско общество, включително инициативи за студенти, учени и творци.

Според него програмите са били насочени към осигуряване на възможности за участие в академичен обмен, университетски програми и артистични резиденции.

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Баро осъди действията на иранските власти, определяйки ги като „изключително сериозна проява на сплашване“.

По думите му двамата дипломати са били задържани без основание в продължение на няколко часа, а единият от тях е бил подложен на тормоз по време на разпита.

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Иранските власти отричат да са проявили агресия към дипломатите.

Според официалната позиция на Техеран двамата са били „разпитани за кратко“ от службите за сигурност, след което са присъствали на среща с други лица, които са били издирвани от властите.

След инцидента Франция извика иранския шарже д'афер във външното си министерство, за да поиска официални обяснения за действията на иранските служби.

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Случаят допълнително изостря отношенията между Франция и Иран, които през последните години нееднократно са влизали в дипломатически сблъсъци. Париж многократно е критикувал Техеран за нарушения на човешките права и репресии срещу представители на гражданското общество, докато иранските власти обвиняват западните държави, че се намесват във вътрешните работи на страната под прикритието на подкрепа за неправителствени организации, студенти и активисти.

Новият дипломатически спор идва на фона на продължаващото напрежение между Иран и западните държави след последната ескалация на конфликта в Близкия изток и серията от взаимни обвинения между Техеран, САЩ и европейските им съюзници.

Редактор: Василена Василева
Източник: Николай Джамбазов, БТА    
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