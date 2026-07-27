Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Н апрежението между Иран и Франция се задълбочава, след като иранските власти привикаха френския посланик в Техеран Пиер Кошар. Причината, според иранското външно министерство, е предполагаема намеса на френското правителство във вътрешните работи на Ислямската република, съобщава "Франс прес".

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Ходът идва само дни след като двама френски дипломати, работещи в Техеран, бяха задържани и разпитани от иранските служби за сигурност.

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На редовния си брифинг говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че на френския посланик е било връчено официално предупреждение.

„На посланика на Франция беше заявено, че френското правителство трябва да преустанови всякакви свои действия и намеси във вътрешните работи на Иран, извършвани под лъжливия претекст, че са в подкрепа на гражданското общество“, каза Багаи.

По думите му дейността на двамата френски дипломати е била „абсолютно недопустима“.

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Париж категорично отхвърли обвиненията.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви миналата седмица, че задачата на двамата дипломати е била да разработват програми в подкрепа на иранското гражданско общество, включително инициативи за студенти, учени и творци.

Според него програмите са били насочени към осигуряване на възможности за участие в академичен обмен, университетски програми и артистични резиденции.

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Баро осъди действията на иранските власти, определяйки ги като „изключително сериозна проява на сплашване“.

По думите му двамата дипломати са били задържани без основание в продължение на няколко часа, а единият от тях е бил подложен на тормоз по време на разпита.

Версиите на Париж и Техеран се разминават

Иранските власти отричат да са проявили агресия към дипломатите.

Според официалната позиция на Техеран двамата са били „разпитани за кратко“ от службите за сигурност, след което са присъствали на среща с други лица, които са били издирвани от властите.

След инцидента Франция извика иранския шарже д'афер във външното си министерство, за да поиска официални обяснения за действията на иранските служби.

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Поредно напрежение между Париж и Техеран

Случаят допълнително изостря отношенията между Франция и Иран, които през последните години нееднократно са влизали в дипломатически сблъсъци. Париж многократно е критикувал Техеран за нарушения на човешките права и репресии срещу представители на гражданското общество, докато иранските власти обвиняват западните държави, че се намесват във вътрешните работи на страната под прикритието на подкрепа за неправителствени организации, студенти и активисти.

Новият дипломатически спор идва на фона на продължаващото напрежение между Иран и западните държави след последната ескалация на конфликта в Близкия изток и серията от взаимни обвинения между Техеран, САЩ и европейските им съюзници.