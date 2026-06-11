България

„Един от най-жестоките инциденти“: Разтърсващ разказ на медик след трагедията на „Челопешко шосе“

Екипите на Спешна помощ са се сблъскали с тежка гледка след инцидента, при който загинаха четирима души

София-Никол Николова София-Никол Николова

11 юни 2026, 08:50
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П окрусени близки, ранени пътници и тяло, изхвърлено от силата на удара, такава картина заварват екипите на Спешна помощ след трагичната катастрофа на „Челопешко шосе“. Медицинската сестра Ива Кацарова от Центъра за спешна медицинска помощ в София разказа за първите минути след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ от миналата седмица, при която автомобил се вряза в автобус, а четирима души загубиха живота си.

„Много е тъжно и тежко да говорим за този жесток инцидент, който се случи“, каза Кацарова.

По думите ѝ първоначално към мястото на произшествието са били изпратени пет линейки, а впоследствие общо десет екипа на Спешна помощ са участвали в операцията.

„Когато ние отидохме, вече бяха извозили най-тежко пострадалите от инцидента“, обясни тя.

Сред първите гледки, които посрещат медиците, е загиналият пътник от автобуса.

„Това, което видяхме още в първия момент, беше загиналият индиец, който беше изхвърлен от удара в тревата“, разказа Кацарова.

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Тя допълни, че на място е имало и мъж, лежащ на тревата, който се е оплаквал от болки в таза и ребрата. Нейният екип обаче не е транспортирал пациент, тъй като според установения ред една линейка трябва да остане на мястото на инцидента до края на операцията.

След това медиците са оказвали помощ на близки на участниците в катастрофата.

„Прегледахме бащата на едно от момчетата. Беше много притеснен, беше вдигнал кръвна захар“, каза Кацарова.

Сред прегледаните е бил и шофьорът на автобуса.

„Той имаше множество рани по ръцете, тъй като е счупил с ръцете си стъклото на автобуса, за да излезе оттам“, разказа медицинската сестра.

По думите ѝ хората на мястото са били силно разстроени, но не е имало прояви на агресия.

„При нас бяха доста смирени. Нямаше агресивни хора, имаше тъжни и покрусени“, каза тя.

На следващия ден екипи на Спешна помощ са оказвали съдействие и на близки на загиналите и пострадалите.

„Разбрах от колегите, че сме прегледали доста пациенти в квартала, от който са момчетата. Много от близките ма пострадалите са с тежки нервни кризи и панически атаки“, допълни Кацарова.

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Тя уточни, че двамата шофьори на автомобилите са били транспортирани в болница, когато нейният екип е пристигнал на мястото на инцидента.

Според медицинската сестра най-важното при подобни ситуации е запазването на самообладание.

„Подобни инциденти са наше работно ежедневие. Макар че този, на който бяхме, е един от най-жестоките. Тук вече се включва професионалният опит. Трябва да запазим хладнокръвие. Никаква паника. Това е много противопоказано за хората, които оказват помощ“, заяви тя.

Кацарова е категорична, че екипите на Спешна помощ са реагирали адекватно.

„Мисля, че колегите се справиха много добре и смятам, че овладяхме положението“, каза тя.

Няколко дни след трагедията медицинската сестра и колегите ѝ отново са на работа.

  • Какво знаем за катастрофата на „Челопешко шосе" в София?

Четири са жертвите на катастрофата между автобус и две коли на „Челопешко шосе" в София. Според разследващите първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч.

Наблюдаващият прокурор и разследващият полицай са изготвили постановление за привличане на шофьорите на двете коли в качеството на обвиняеми в престъпление за осъществено пътнотранспортно произшествие с умисъл - причиняване на смърт на повече от един човек и телесни повреди на множество хора.

От МВР съобщиха за един загинал на мястото на катастрофата, втори човек - мъж на 31 години изгуби живота си, след като беше откаран в болница „Царица Йоанна – ИСУЛ". Друг от пострадалите почина от нараняванията си в болницата „Света Анна“, а четвъртият загинал човек е починал в болницата „Света Екатерина”. Двама от загиналите са граждани на Индия.

На този етап доказателствата сочат, че вина за настъпилото пътнотранспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, а шофьорът на автобуса е спазвал всички правила за движение по пътищата, обяви по-рано днес заместник градският прокурор Ангел Кънев. Според събраните доказателства вероятно става въпрос за гонка между двете коли. 

От болница „Света Анна“ посочиха, че двама пациенти са с тежки наранявания и с опасност за живота. Двама от пострадалите, настанени във Военномедицинската академия (ВМА), остават в реанимация, а трети ще бъде преместен в Клиниката по гръдна хирургия. Трима млади мъже остават за лечение в „Пирогов". Тримата пострадали, настанени в болницата „Царица Йоанна – ИСУЛ”, са изписани. 

По-рано тази седмица стана ясно, че са оставили в ареста единия от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч. В същото време стана ясно , че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. 

Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник.

Съдът посочи, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта.

За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.

Вижте повече в нашата галерия:

Кадри от зверската катастрофа на "Челопешко шосе" в София
24 снимки
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Редактор: София-Никол Николова
Източник: NOVA    
катастрофа Челопешко шосе пътнотранспортно произшествие Спешна помощ София жертви висока скорост разследване инцидент ПТП
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