България

Трагедия край Приморско: Откриха десетки мъртви малки делфини на морското дъно

Според рекордьорката по дълбочинно гмуркане Силвия Рашкова причината най-вероятно са бракониерски рибарски мрежи, оставени край брега

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 10:26
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С игнал за открити мъртви малки делфини на морското дъно край Приморско разтревожи водолази и природозащитници. Според носителката на национални рекорди по дълбочинно гмуркане Силвия Рашкова най-вероятната причина за смъртта на животните са бракониерски рибарски мрежи.

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Тя определи видяното като една от най-покъртителните гледки, на които е ставала свидетел.

„Това е място, на което с водолазите се гмуркаме често. Само седмица преди случая там имаше изключително много рибарски мрежи. Всяка година има такива, но този път бяха премахнати по-късно. Все още има останали поплавъци и въжета“, разказа Рашкова пред NOVA.

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По думите ѝ мъртвите делфини са открити на дълбочина около 17 метра, в радиус от приблизително 30 метра. Тя обясни, че малките делфини са особено уязвими, когато попаднат в рибарски мрежи.

„Рядкост е да се видят и заснемат толкова много мъртви делфини на едно място. Това обаче не се случва за първи път. Телата са се запазили заради термоклина в Черно море, при който температурата на тази дълбочина е около 12 градуса. Ако причината за смъртта беше друга, те щяха бързо да изплуват и да изчезнат“, обясни тя.

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Според Рашкова е напълно възможно жертва на мрежите да е станало цяло стадо малки делфини.

„В дълбините съм виждала много неща, но за щастие повечето са красиви. Под водата има спокойствие, но рибарските мрежи не са нещо ново. Те са опасни както за морските обитатели, така и за водолазите. В случая тревожното е, че се намират толкова близо до брега“, подчерта тя.

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Защо делфините са уязвими

В българската акватория на Черно море се срещат три вида делфини – афала, обикновен делфин и муткур. Най-разпространен е афалата. По време на лов или игра малките делфини могат да развиват скорост между 15 и 35 км/ч, което увеличава риска да се ударят в рибарски мрежи или да се заплетат в тях.

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Изоставените или незаконно поставени рибарски мрежи, известни още като „призрачни мрежи“, представляват сериозна заплаха за морските екосистеми. В тях често попадат не само риби, но и делфини, костенурки и други защитени морски видове. Експерти от години предупреждават, че подобни съоръжения продължават да убиват животни дори след като бъдат изоставени, а премахването им остава едно от най-големите предизвикателства пред опазването на Черно море.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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