Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чили

З еметресение с магнитуд 5,5 по Рихтер разтърси района на град Антофагаста в Северно Чили, съобщи "Ройтерс", като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

По данни на института трусът е бил регистриран на дълбочина 93 километра. По-голямата дълбочина е причина земетресението да бъде усетено на по-широка територия, но обикновено намалява риска от тежки разрушения на повърхността.

Към момента няма информация за загинали, ранени или сериозни материални щети. Местните власти следят ситуацията и извършват проверки в засегнатите райони.

Антофагаста е един от най-големите градове в Северно Чили и важен индустриален и пристанищен център, известен с добива на мед и други полезни изкопаеми.

Чили е сред най-сеизмично активните страни в света

Чили се намира в т.нар. Тихоокеански „Огнен пръстен“ – зона с изключително висока сеизмична и вулканична активност, където се срещат няколко тектонични плочи. Поради тази причина страната редовно е разтърсвана от силни земетресения.

През 1960 г. именно в Чили е регистрирано най-силното измерено земетресение в историята – с магнитуд 9,5 край Валдивия. Бедствието предизвиква цунами, което достига бреговете на Хавай, Япония и Филипините.

През последните години страната инвестира значителни средства в устойчиво строителство и системи за ранно предупреждение, благодарение на които при много от по-силните трусове броят на жертвите и щетите е ограничен.

Засега няма предупреждение за опасност от цунами след днешното земетресение.