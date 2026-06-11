България

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Тежки последици за единия от пострадалите пътници в автобуса

Това обясни д-р Станислав Милев от болница „Света Анна”

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 11:14
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Един от пострадалите при тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ е с тежки последици от получените травми, съобщи ортопедът-травматолог д-р Станислав Милев, началник на операционния блок в столичната болница „Св. Анна“.

Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

По думите на специалиста пациентът е бил успешно опериран, като интервенцията е преминала по план. Въпреки това получените фрактури са определени като първично инвалидизиращи. Става въпрос за счупвания на долния край на бедрената кост и на предмишница.

Към момента мъжът е в стабилно състояние и остава под лекарско наблюдение.

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Другият пациент - един от шофьорите, също приет в лечебното заведение след инцидента, е претърпял операция и състоянието му се подобрява.

По думите на д-р Милев той е с фрактури на прешлени, като към момента не се очакват сериозни дългосрочни последици за здравето му, предава NOVA.

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Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София

Катастрофата между автобус и две коли на „Челопешко шосе“, при която четирима души загинаха, стана в петък вечер. Според разследващите първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч.

Наблюдаващият прокурор и разследващият полицай са изготвили постановление за привличане на шофьорите на двете коли в качеството на обвиняеми в престъпление за осъществено пътнотранспортно произшествие с умисъл - причиняване на смърт на повече от един човек и телесни повреди на множество хора.

От МВР съобщиха за един загинал на мястото на катастрофата, втори човек - мъж на 31 години изгуби живота си, след като беше откаран в болница „Царица Йоанна – ИСУЛ". Друг от пострадалите почина от нараняванията си в болницата „Света Анна“, а четвъртият загинал човек е починал в болницата „Света Екатерина”. Двама от загиналите са граждани на Индия.

На този етап доказателствата сочат, че вина за настъпилото пътнотранспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, а шофьорът на автобуса е спазвал всички правила за движение по пътищата, обяви по-рано днес заместник градският прокурор Ангел Кънев. Според събраните доказателства вероятно става въпрос за гонка между двете коли. 

От болница „Света Анна“ посочиха, че двама пациенти са с тежки наранявания и с опасност за живота. Двама от пострадалите, настанени във Военномедицинската академия (ВМА), остават в реанимация, а трети ще бъде преместен в Клиниката по гръдна хирургия. Трима млади мъже остават за лечение в „Пирогов". Тримата пострадали, настанени в болницата „Царица Йоанна – ИСУЛ”, са изписани. 

По-рано тази седмица стана ясно, че са оставили в ареста единия от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч. В същото време стана ясно , че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. 

Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник.

Съдът посочи, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта.

За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Единият от обвиняемите за катастрофата на

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