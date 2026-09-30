България

Съюзът на международните превозвачи: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за сектора

От организацията призоваха всички обстоятелства около престъплението да бъдат изяснени, а виновните да понесат отговорност

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 12:50
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С ъюзът на международните превозвачи настоя за бързо, пълно и безпристрастно разследване на убийството на Илиян Филипов.

Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

От организацията призоваха да бъдат изяснени всички обстоятелства около престъплението и отговорните за него да понесат предвидената от закона отговорност.

Филипов е съосновател на ПИМК, един от учредителите на Съюза на международните превозвачи и член на Управителния му съвет.

„Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за транспортния сектор и за обществото. Насилието няма и не може да има място нито в българския бизнес, нито в българското общество“, заявиха от организацията.

„Екзекуция в мафиотски стил“: Чуждестранните медии за убийството на Илиян Филипов

От Съюза посочват, че Филипов е сред разпознаваемите фигури в българския автомобилен транспорт. По думите им той започва бизнеса си в малък мащаб, а впоследствие изгражда ПИМК и разширява дейността си в областта на международните превози.

Според организацията той има принос за развитието и утвърждаването на българския транспортен бизнес на международния пазар.

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Колегите му го описват като предприемач със стратегическо мислене и мащаб и като партньор, ползващ се с доверие в сектора.

Управителният съвет на Съюза на международните превозвачи изрази съболезнования към семейството, близките, колегите и приятелите на Илиян Филипов.

Редактор: Василена Василева
Източник: Агенция "Фокус"    
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