Съюзът на международните превозвачи: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за сектора

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

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С ъюзът на международните превозвачи настоя за бързо, пълно и безпристрастно разследване на убийството на Илиян Филипов.

Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

От организацията призоваха да бъдат изяснени всички обстоятелства около престъплението и отговорните за него да понесат предвидената от закона отговорност.

Филипов е съосновател на ПИМК, един от учредителите на Съюза на международните превозвачи и член на Управителния му съвет.

„Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за транспортния сектор и за обществото. Насилието няма и не може да има място нито в българския бизнес, нито в българското общество“, заявиха от организацията.

„Екзекуция в мафиотски стил“: Чуждестранните медии за убийството на Илиян Филипов

От Съюза посочват, че Филипов е сред разпознаваемите фигури в българския автомобилен транспорт. По думите им той започва бизнеса си в малък мащаб, а впоследствие изгражда ПИМК и разширява дейността си в областта на международните превози.

Според организацията той има принос за развитието и утвърждаването на българския транспортен бизнес на международния пазар.

„Бяхме заедно, прегърнахме се...“: Президентът на „Спартак“ (Варна) е бил с Илиян Филипов часове преди убийството

"Ще остане в историята": ПФК "Ботев" (Пловдив) се сбогува с Илиян Филипов

Колегите му го описват като предприемач със стратегическо мислене и мащаб и като партньор, ползващ се с доверие в сектора.

Управителният съвет на Съюза на международните превозвачи изрази съболезнования към семейството, близките, колегите и приятелите на Илиян Филипов.