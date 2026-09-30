Чудовището, което срути Холивуд: Новата Годзила гони най-големия „Оскар“

„Годзила минус едно“ влезе в историята на франчайза през 2024 г., когато спечели „Оскар“ за най-добри визуални ефекти на 96-ата церемония на Академията, превръщайки се в първия филм за Годзила с това отличие. Сега, след като дългоочакваното продължение на Такаши Ямазаки - „Годзила минус нула“, бе посрещнато с възторжени отзиви на филмовия фестивал в Ню Йорк, част от феновете вече настояват за номинация в категорията за най-добър филм.

Запитан по време на премиерата на филма на фестивала в Ню Йорк в събота относно вероятността „Годзила минус нула“ да получи признание в най-престижната категория на Академията, видимо развълнуваният Ямазаки заяви пред Variety: „Искам да кажа, че се опитвам да не мисля за това. Това важеше и за „Годзила минус едно“. Нямахме представа, че ще вземем статуетката за най-добри визуални ефекти или че въобще ще бъдем номинирани. За нас дори самата номинация за „Годзила минус едно“ вече беше победа. Затова се опитвам да не го мисля, но в същото време, ако вероятността не е нула, е трудно да нямаш поне малко надежда“.

Оскарът за визуални ефекти за „Годзила минус едно“ от 2023 г. бе истински подвиг сам по себе си. С бюджет от едва 15 милиона долара Ямазаки събра екип за визуални ефекти от едва 35 художници, които да създадат 610 кадъра с ефекти. Аутсайдерският филм грабна победата срещу редица холивудски гиганти, включително „Пазители на Галактиката: Volume 3“ на Disney, „Мисията невъзможна: Пълна разплата – част първа“ на Paramount и „Наполеон“ на Apple. Историческата номинация направи Ямазаки (който започва кариерата си именно във визуалните ефекти) първия режисьор на игрален филм с такова признание в категорията за визуални ефекти след Стенли Кубрик за „2001: Космическа одисея“.

„Ще ми отнеме няколко години, за да проумея какво се случи и какво означава всичко това“, каза Ямазаки пред Variety по време на кампанията за наградите през 2023 г. „Но трябва да благодаря на Годзила за това, че отвори вратата, проправи пътя и стигна до „Оскарите“.

Няколко години по-късно Ямазаки отново се оказва в надпреварата за визуални ефекти. Главният редактор на Variety по наградите Клейтън Дейвис в момента поставя „Годзила минус нула“ сред петте филма, за които прогнозира, че ще бъдат номинирани за най-добри визуални ефекти през януари, редом с „Дюн: Част трета“, „Проектът „Спасителен пояс“ (Project Hail Mary)“, „Спайдър-Мен: Чисто нов ден“ и „Уайлдвуд“.

Що се отнася до най-добър филм, Академията все по-често прави място за жанрови филми с изобилие от ефекти. Въпросът е дали „Минус нула“ може да се утвърди пред гласуващите като нещо повече от просто поредната част от франчайза за Годзила - по подобен начин, по който „Жокера“ и „Дюн“ бяха възприети като жанрови заглавия по известни марки, но издигнати до нивото на престижно авторско кино.