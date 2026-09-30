Свят

Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше

Франция разработва „Йода“ – авангардна програма, ръководена от новосъздаденото Френско космическо командване (Commandement de l'espace, или CDE). Първите два спътника тип „страж-патрул“ са планирани за изстрелване до 2030 г.

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 септември 2026, 13:37
Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше
Източник: iStock/Guliver Images

М ислите си, че космосът е просто мирен регион, пълен с метеорологични спътници и GPS? Размислете отново. Следващата голяма битка за сигурността може да не се проведе на сушата, в морето или дори във въздуха, а горе сред звездите. Франция засилва усилията си да държи под контрол космическото бойно поле, а най-новото ѝ оръжие не е светлинен меч, но се казва „Йода“. Изглежда Силата е силна в това начинание.

Стратегическият залог на космоса

Космосът се превърна в стратегическа зона, в която гражданските и военните спътници играят ключова роля. С нарастването на зависимостта от тях, необходимостта от защита на тези тихи стражи никога не е била толкова спешна. Ето защо Франция разработва „Йода“ – авангардна програма, ръководена от новосъздаденото Френско космическо командване (Commandement de l'espace, или CDE). Първите два спътника тип „страж-патрул“ са планирани за изстрелване до 2030 г.

„Йода“ – съкращение от „Yeux en Orbite pour un Démonstrateur Agile“, което се превежда като „Очи в орбита за пъргав демонстратор“ – може да напомни на някои за мъдрия и дребен герой от „Междузвездни войни“ на Джордж Лукас. Подходящо е, че и системата, и легендарният джедай са малки, но имат една и съща мисия: запазване на мира чрез осуетяване на заплахи.

Нова ера на космическа конфронтация

Представата за космоса като убежище без конфликти вече остана в миналото. През 2018 г. тогавашният министър на отбраната Флоранс Парли наруши мълчанието, като публично разкри маневри – описани като неприятелски – извършени от руски спътник близо до френско-италиански правителствен спътник. Нейната реч във Френския национален център за космически изследвания (CNES) в Тулуза изпрати шокови вълни в света на сигурността. За първи път френска институция открито нарече извънатмосферния район зона на стратегическа конфронтация, назовавайки и разобличавайки действията на друга държава.

Само година по-късно Франция публикува своята Стратегия за космическа отбрана, отбелязвайки стратегически обрат: страната открито заяви, че ще защитава интересите си в космоса, включително с активни мерки. В края на 2019 г. беше създадено Френското космическо командване (CDE), което да поеме тази амбициозна мисия. Оттогава доказателствата само се натрупват: космосът вече не е убежище. Президентът Еманюел Макрон дори го нарече „бойно поле“ в края на 2025 г. по време на откриването на новата база на CDE в Тулуза. Езикът стана още по-твърд, като френският държавен глава осъди „безотговорните, незаконни и дори враждебни действия“, извършвани от „агресивни сили“.

Маневри и заплахи: Новата надпревара във въоръжението в космоса

Съперничеството не е само теоретично. Сочи се, че Китай разработва оръжие, което може да „пържи“ спътници от разстояние: TPG1000Cs – компактно, мощно електромагнитно оръжие с насочена енергия, за което се твърди, че доставя цели 20 гигавата за минута. Неговият обсег поставя под светлината на прожекторите въпросите за сигурността и уязвимостта на спътниците в ниска околоземна орбита.

Атаките срещу космическата инфраструктура, както в орбита, така и на земята, се случват с обезпокоителна регулярност. Те включват:

  • Кибератаки
  • Шпионаж (спътник, шпиониращ друг спътник)
  • Заглушаване и фалшифициране на сигнали

Независимо от техните непосредствени цели, всеки инцидент показва, че нападателните способности са напълно реални и нарастват.

Вземете например януари 2022 г., когато китайски спътник прихвана друг неизправен китайски спътник в геостационарна орбита и го изхвърли на много по-висока траектория. Междувременно в ниска околоземна орбита бяха забелязани руски спътници, освобождаващи обекти – понякога със плашеща скорост, подклаждайки разговори за „космически торпеда“.

С нарастването на нивото на заплаха в открития космос, докато космическите системи са все по-важни за нашето общество и военни операции, не е изненада, че Франция стартира програмата „Йода“ през 2021 г.

„Йода“: Наблюдател, патрул, технологичен пионер

Мисията на „Йода“ е тройна. Първо, тя има за цел да демонстрира възможности за наблюдение и маневриране в близост до несътрудничещи си обекти в геостационарна орбита (на около 36 000 километра над Земята) – ключова зона за телекомуникационните спътници, разположени над една и съща точка на земното кълбо. Второ, „Йода“ позволява на армията да упражнява реални космически операции. И накрая, тя ще помогне за разработването на оперативни концепции за тези нови театри на военни действия.

„Йода“ ще служи като наблюдател, който ще следи средата около защитените спътници, за да открива и идентифицира потенциално враждебни приближавания. Тя ще действа и като патрул в геостационарна орбита, като ще събира и предава информация за спътниците, с които се среща. Като технологичен демонстратор „Йода“ трябва да извършва наблюдение, откриване и проследяване на обекти, инспекция в орбита и дори маневри за симулирана активна отбрана. Системата „Йода“ се състои от два идентични малки спътника, всеки с тегло само няколко десетки килограма, като единият действа като мишена за другия.

За да бъде реализиран проектът „Йода“, CNES действа като делегиран ръководител от името на Министерството на въоръжените сили и надзирава проектирането на системата. Центърът осигурява и полезния товар за спътниците, чиито платформи са произведени от Hemeria – френски специалист в областта на малките орбитални апарати. Суверенитетът е водещ принцип: избраните технологии се разработват на национално или европейско ниво.

Поглед към бъдещето на „Междузвездни войни“: Отговорът на Франция, техническите препятствия и какво следва

Разполагането на „Йода“ в геостационарна орбита не е лесна задача: на около 36 000 километра над Земята тази орбита е изложена на интензивна слънчева радиация и е много по-сурова от „близките“ ниски околоземни орбити на няколкостотин километра височина.

„Йода“ е технически амбициозен проект, предназначен да докаже, че Франция може да овладее сложни, взискателни космически мисии, които досега не са постигани в Европа.

Успоредно с това Министерството на въоръжените сили се обърна през 2025 г. към френската индустрия за допълнителен инструмент: „Паладин“, спътник, предназначен за инспекция и наблюдение на геостационарната орбита от името на CDE. Съгласно настоящия закон за военно програмиране, търговски спътник ще се използва от края на 2027 г. за извършване на близки маневри около определени пасивни обекти.

„Йода“ трябва да бъде в орбита преди края на десетилетието. Първоначално CNES и Космическото командване ще го управляват съвместно. С течение на времето CDE ще поеме рутинните операции, като все още ще разчита на експертизата на CNES за особено сложни задачи.

Това е само началото. След „Йода“ ще последват по-сложни, напълно оперативни орбитални системи, които ще позволят на френската армия да открива, идентифицира и, ако е необходимо, да противодейства на космически заплахи за защита на националните интереси. Франция планира да ги допълни със задвижвани от сушата към космоса лазери и възможности за заглушаване с висока мощност, като засега изключва ракетите-прихващачи поради отломките, които те биха създали.

Както каза президентът Еманюел Макрон в речта си в Тулуза в края на 2025 г.: „Утрешната война ще започне в космоса. Нека бъдем готови. Това ще бъде предпоставка за успеха на военните операции на сушата, във въздуха и в морето“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Futura    
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