Разгадана ли е най-голямата авиационна мистерия? Нови доказателства водят към самолета на Амелия Еърхарт

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И зследователи се отправят към отдалечен остров в Тихия океан с надеждата да открият и проучат това, което според тях може да са останките от самолета Lockheed Model 10E Electra на американската пионерка в авиацията Амелия Еърхарт, предава Newsweek.

Еърхарт изчезва, докато се опитва да стане първата жена пилот, обиколила света, превръщайки се в една от най-завладяващите мистерии на XX век.

През 2020 г. върху сателитно изображение в Apple Maps бе забелязан необичаен обект. Предполага се, че това е потопено тяло, което може да се окаже именно изчезналият самолет.

“It’s important for us to go there and look at it; we have to identify it," Dr. Richard Pettigrew said at a press conference. https://t.co/0vymDEAmF4 pic.twitter.com/o2DbxJuDo9 — Newsweek (@Newsweek) September 30, 2026

Сега екипаж от 17 души се насочва към потенциалното място на катастрофата на атола Никумароро в тихоокеанската държава Кирибати.

Ръководител на експедицията е д-р Ричард Петигрю, изпълнителен директор на Института за археологическо наследство.

„Разследването на този случай отне много време“, заяви Петигрю в ексклузивно интервю за Newsweek. „Но вече разполагаме с нови доказателства. В лагуната на Никумароро се вижда обект. Всичко, което виждаме, показва, че е напълно възможно, дори вероятно, това да са останките от самолета на Амелия Еърхарт.“, каза още той.

Коя беше Амелия Еърхарт?

Еърхарт бе американски пилот и пионер в авиацията.

През 1928 г. тя става една от първите жени, прекосили Атлантика като пасажер на самолет, а през 1932 г. става първата жена, извършила самостоятелен трансатлантически полет без кацане.

През 1937 г. Еърхарт изчезва безследно над Тихия океан по време на околосветския си опит.

По онова време тя работи в университета „Пърдю“ като кариерен консултант за жени и съветник в катедрата по аеронавтика.

Днешната експедиция до обекта се финансира съвместно от университета „Пърдю“ и Института за археологическо наследство.

През 2025 г. президентът Доналд Тръмп разпореди на ФБР да разсекрети и публикува всички правителствени документи, свързани с Еърхарт и нейния последен полет.

New Amelia Earhart search set to launch after mysterious object spotted deep in the Pacific https://t.co/xERQGBMhzT pic.twitter.com/aWre5JMR0y — UNILAD (@UNILAD) September 30, 2026

Какво представлява обектът „Тарая“?

„Тарая“ е наименованието, дадено на необичайната форма, видима на сателитните снимки на лагуната в Никумароро – отдалечен остров в Кирибати. Изследователите смятат, че това може да са потопените останки от самолета на Еърхарт.

Обектът за първи път привлече вниманието през 2020 г., когато изследователят Майкъл Ашмор го забеляза, докато разглеждаше изображения в Apple Maps.

Когато изследователите прегледали по-стари сателитни снимки, установили, че формата е била видима още през 2015 г., години преди някой да обърне внимание на района.

Това по-ранно появяване е важен детайл в разследването. Учените смятат, че тропическият циклон Пам, връхлетял региона през март 2015 г., може да е разбутал седиментите на дъното на лагуната и така да е разкрил обекта, който преди това е бил заровен или скрит.

Структурата буди широк интерес, тъй като видимите ѝ размери, удължени очертания и отразяваща повърхност съвпадат с пропорциите на фюзелажа и опашката на самолета. Изследователите са идентифицирали същия аномален обект и на други кадри, включително аерофотоснимки и видеоклипове от дронове.

Въпреки това произходът му все още не е потвърден. Формата може да има напълно естествено обяснение, а сателитните снимки сами по себе си не могат да докажат дали става дума за самолет, нито дали това е точно машината на Еърхарт.

Ето защо специалистите от Института за археологическо наследство и университета „Пърдю“ се подготвят да проучат мястото отблизо. Експедицията им до Никумароро цели да установи с точност естеството на аномалията чрез водолазни огледи и подводни археологически методи.

Какво трябва да знаем за експедицията

По време на пресконференция, организирана от университета „Пърдю“, Петигрю заяви: „В лагуната има нещо, което не би трябвало да е там. Виждаме го на сателитните снимки, а след задълбочени проучвания го откриваме и на по-стари изображения.“

„Изглежда доста голямо – прилича на лъскав метален обект и се намира на стотици мили от най-близкото населено място“, добави Петигрю, отбелязвайки, че събраните данни сочат, че Еърхарт действително е кацнала или катастрофирала на острова.

„Изключително важно е да отидем на място и да го проучим. Трябва да идентифицираме обекта и да потвърдим или отхвърлим хипотезата“, допълни той.

Ако обектът „Тарая“ наистина се окаже самолетът Electra, мисията няма да приключи дотук – ще бъдат организирани следващи експедиции за неговото изваждане и съхранение.

„Планираме да се върнем през следващата година и да проведем мащабни подводни археологически разкопки“, уточни Петигрю.

Експедицията до атола Никумароро стартира на 7 октомври.