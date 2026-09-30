Свят

Разгадана ли е най-голямата авиационна мистерия? Нови доказателства водят към самолета на Амелия Еърхарт

Екип от 17 души се отправя към отдалечения тихоокеански остров Никумароро, за да изследва загадъчен обект в лагуната. Учените смятат, че сателитните изображения може най-накрая да са разкрили потопените останки от легендарния самолет на Амелия Еърхарт

Стела Христова Стела Христова

30 септември 2026, 12:36
От Джими Хендрикс до Ейми Уайнхаус: Истината зад фаталното проклятие „Клуб 27“

От Джими Хендрикс до Ейми Уайнхаус: Истината зад фаталното проклятие „Клуб 27“
Вратар от аматьорския футбол в Англия се подготвя да стане крал в Уганда

Вратар от аматьорския футбол в Англия се подготвя да стане крал в Уганда
Тончо след „Игри на волята“: Предателство ли седи зад неговото отпадане?

Тончо след „Игри на волята“: Предателство ли седи зад неговото отпадане?
Трима воини напуснаха „Игри на волята“

Трима воини напуснаха „Игри на волята“
Арестуваха бивши министри на Орбан в Унгария

Арестуваха бивши министри на Орбан в Унгария
Нападение в училище в Словакия, убита е учителка, има и ранени

Нападение в училище в Словакия, убита е учителка, има и ранени
Техеран - Катар - Вашингтон: Доха се оказа ключовият посредник в кризата

Техеран - Катар - Вашингтон: Доха се оказа ключовият посредник в кризата
Наводнения, евакуации и прекъсвания на тока: Ураганът „Поло“ удари Мексико с ветрове до 175 км/ч

Наводнения, евакуации и прекъсвания на тока: Ураганът „Поло“ удари Мексико с ветрове до 175 км/ч

И зследователи се отправят към отдалечен остров в Тихия океан с надеждата да открият и проучат това, което според тях може да са останките от самолета Lockheed Model 10E Electra на американската пионерка в авиацията Амелия Еърхарт, предава Newsweek.

Еърхарт изчезва, докато се опитва да стане първата жена пилот, обиколила света, превръщайки се в една от най-завладяващите мистерии на XX век.

През 2020 г. върху сателитно изображение в Apple Maps бе забелязан необичаен обект. Предполага се, че това е потопено тяло, което може да се окаже именно изчезналият самолет.

Сега екипаж от 17 души се насочва към потенциалното място на катастрофата на атола Никумароро в тихоокеанската държава Кирибати.

Ръководител на експедицията е д-р Ричард Петигрю, изпълнителен директор на Института за археологическо наследство.

„Разследването на този случай отне много време“, заяви Петигрю в ексклузивно интервю за Newsweek. „Но вече разполагаме с нови доказателства. В лагуната на Никумароро се вижда обект. Всичко, което виждаме, показва, че е напълно възможно, дори вероятно, това да са останките от самолета на Амелия Еърхарт.“, каза още той.

  • Коя беше Амелия Еърхарт?

Еърхарт бе американски пилот и пионер в авиацията.

През 1928 г. тя става една от първите жени, прекосили Атлантика като пасажер на самолет, а през 1932 г. става първата жена, извършила самостоятелен трансатлантически полет без кацане.

През 1937 г. Еърхарт изчезва безследно над Тихия океан по време на околосветския си опит.

По онова време тя работи в университета „Пърдю“ като кариерен консултант за жени и съветник в катедрата по аеронавтика.

Днешната експедиция до обекта се финансира съвместно от университета „Пърдю“ и Института за археологическо наследство.

През 2025 г. президентът Доналд Тръмп разпореди на ФБР да разсекрети и публикува всички правителствени документи, свързани с Еърхарт и нейния последен полет.

  • Какво представлява обектът „Тарая“?

„Тарая“ е наименованието, дадено на необичайната форма, видима на сателитните снимки на лагуната в Никумароро – отдалечен остров в Кирибати. Изследователите смятат, че това може да са потопените останки от самолета на Еърхарт.

Обектът за първи път привлече вниманието през 2020 г., когато изследователят Майкъл Ашмор го забеляза, докато разглеждаше изображения в Apple Maps.

Когато изследователите прегледали по-стари сателитни снимки, установили, че формата е била видима още през 2015 г., години преди някой да обърне внимание на района.

Това по-ранно появяване е важен детайл в разследването. Учените смятат, че тропическият циклон Пам, връхлетял региона през март 2015 г., може да е разбутал седиментите на дъното на лагуната и така да е разкрил обекта, който преди това е бил заровен или скрит.

Структурата буди широк интерес, тъй като видимите ѝ размери, удължени очертания и отразяваща повърхност съвпадат с пропорциите на фюзелажа и опашката на самолета. Изследователите са идентифицирали същия аномален обект и на други кадри, включително аерофотоснимки и видеоклипове от дронове.

Въпреки това произходът му все още не е потвърден. Формата може да има напълно естествено обяснение, а сателитните снимки сами по себе си не могат да докажат дали става дума за самолет, нито дали това е точно машината на Еърхарт.

Ето защо специалистите от Института за археологическо наследство и университета „Пърдю“ се подготвят да проучат мястото отблизо. Експедицията им до Никумароро цели да установи с точност естеството на аномалията чрез водолазни огледи и подводни археологически методи.

  • Какво трябва да знаем за експедицията

По време на пресконференция, организирана от университета „Пърдю“, Петигрю заяви: „В лагуната има нещо, което не би трябвало да е там. Виждаме го на сателитните снимки, а след задълбочени проучвания го откриваме и на по-стари изображения.“

„Изглежда доста голямо – прилича на лъскав метален обект и се намира на стотици мили от най-близкото населено място“, добави Петигрю, отбелязвайки, че събраните данни сочат, че Еърхарт действително е кацнала или катастрофирала на острова.

„Изключително важно е да отидем на място и да го проучим. Трябва да идентифицираме обекта и да потвърдим или отхвърлим хипотезата“, допълни той.

Ако обектът „Тарая“ наистина се окаже самолетът Electra, мисията няма да приключи дотук – ще бъдат организирани следващи експедиции за неговото изваждане и съхранение.

„Планираме да се върнем през следващата година и да проведем мащабни подводни археологически разкопки“, уточни Петигрю.

Експедицията до атола Никумароро стартира на 7 октомври.

Редактор: Стела Христова
Амелия Еърхарт Изчезналият самолет Експедиция Атол Никумароро Тихия океан Мистерия Авиация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Намушкан с нож пилот и 5000 метра пропадане: Кошмарни разкрития за полета до Израел

Намушкан с нож пилот и 5000 метра пропадане: Кошмарни разкрития за полета до Израел

Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше

Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше

„Екзекуция в мафиотски стил“: Чуждестранните медии за убийството на Илиян Филипов

„Екзекуция в мафиотски стил“: Чуждестранните медии за убийството на Илиян Филипов

Загадката Бегликташ - какво крият каменните гиганти на Странджа?

Загадката Бегликташ - какво крият каменните гиганти на Странджа?

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котките потят ли се

Котките потят ли се

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 1 ден
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 1 ден
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мерилин Монро

Неизвестната история на Чарлз Стенли Гифорд - бащата на Мерилин Монро, който се отрече от нея

Любопитно Преди 4 минути

ДНК тест окончателно потвърди самоличността на биологичния баща на Мерилин Монро - Чарлз Стенли Гифорд. Въпреки че холивудската легенда прави редица опити да се свърже с него през целия си живот, той я отблъсква до самия си край

Мицотакис обяви четири мерки заради скъпите горива и кризата

Мицотакис обяви четири мерки заради скъпите горива и кризата

Свят Преди 19 минути

Гърция увеличава субсидията за дизела, въвежда възможност за до 120 вноски и ще поддържа цената на петрола за отопление под 1,75 евро

Бизнесът натиска спирачките, производствените цени растат

Бизнесът натиска спирачките, производствените цени растат

Парите ни Преди 34 минути

Строителството се влошава най-силно, а търговията и услугите очакват по-слабо търсене

Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви край Хърбовец

Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви край Хърбовец

Свят Преди 35 минути

Апаратът е бил забелязан на малка височина над Бендер, няма данни за пострадали

Цар Самуил е имал счупена ръка, изследване на останките сочи и следи от полиомиелит

Цар Самуил е имал счупена ръка, изследване на останките сочи и следи от полиомиелит

България Преди 40 минути

Костите на българския владетел показват счупване на ръката и следи, свързвани с полиомиелит

Съюзът на международните превозвачи: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за сектора

Съюзът на международните превозвачи: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за сектора

България Преди 1 час

От организацията призоваха всички обстоятелства около престъплението да бъдат изяснени, а виновните да понесат отговорност

ЕС подготвя обща защитена система за връзка между спасителните екипи

ЕС подготвя обща защитена система за връзка между спасителните екипи

Свят Преди 1 час

Сателити ще осигуряват комуникация при прекъсване на мобилните мрежи, а държавите постепенно ще преминат към широколентови технологии

Шампионски сблъсък в новата звездна битка на “Игри на волята”

Шампионски сблъсък в новата звездна битка на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Племето на Ураганите получава шанс за ценно предимство

Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната

Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната

Свят Преди 1 час

Очаква се Абас Арагчи да обсъди американския отговор с други представители на иранското ръководство

Окончателно: Парламентът прие нови правила срещу т.нар. "дела шамари"

Окончателно: Парламентът прие нови правила срещу т.нар. "дела шамари"

България Преди 1 час

С промените в ГПК се дава възможност за ранно отхвърляне на явно неоснователни искове, свързани с публично участие

Жена потроши с дървен прът колата на мъжа си във Вършец

Жена потроши с дървен прът колата на мъжа си във Вършец

България Преди 1 час

Тя счупила предното стъкло и повредила предния капак и решетката на автомобила

Снимката е илюстративна

Чудовището, което срути Холивуд: Новата Годзила гони най-големия „Оскар“

Любопитно Преди 1 час

След като предишният филм спечели „Оскар“ за визуални ефекти, режисьорът Такаши Ямазаки отново има надежда. „Годзила минус нула“ получи възторжени отзиви на фестивала в Ню Йорк, а феновете вече искат номинация за най-добър филм в основната категория

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV

Защо принцеса Шарлийн се появи в бяло пред папа Лъв XIV, а Брижит Макрон - в черно?

Любопитно Преди 1 час

Съпругата на принц Албер II се възползва от вековното право „privilège du blanc“ по време на срещата си с папа Лъв XIV във Франция. Докато тя блестеше в бяло, съпругата на френския президент Брижит Макрон бе задължена да остане в класическо черно

Данъчните глоби скачат почти двойно

Данъчните глоби скачат почти двойно

Парите ни Преди 1 час

Предлага се санкцията за закъсняла декларация да стане 500 евро, а за неверни данни - до 1000 евро

<p>Транспортният министър подписа Дунавската декларация</p>

Министър Георги Пеев подписа Дунавската декларация и настоя за ускоряване на ключовите проекти по реката

България Преди 1 час

САЩ изтеглиха войските си от Ирак: Какво следва след края на американската мисия?

САЩ изтеглиха войските си от Ирак: Какво следва след края на американската мисия?

Свят Преди 1 час

Последните американски военнослужещи напуснаха Ирак след повече от две десетилетия, но пред Багдад остават сериозни въпроси за сигурността

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Близнаци леопарди в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg

Netflix показа трейлъра и обяви кога излиза филмът за Матю Пери

Edna.bg

Том Круз се завръща към емблематичните си движения от „Рискован бизнес“ в шоуто на Дженифър Хъдсън!

Edna.bg

Над 1000 полицаи в акция срещу групировката „Хелс Ейнджълс“, обиски има и в България

Nova.bg

Застреляха бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов

Nova.bg