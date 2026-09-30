Намушкан с нож пилот и 5000 метра пропадане: Кошмарни разкрития за полета до Израел

И стински кошмар във въздуха се разигра на борда на полет FZ 1073 на авиокомпанията Flydubai от Дубай за Тел Авив. Самолетът, превозващ близо 150 пътници (повечето израелски граждани), беше принуден да извърши извънредно кацане на летището в Табук, Саудитска Арабия, след кървав физически сблъсък и нападение с нож в пилотската кабина.

Израелските власти и източници от службите за сигурност потвърдиха, че на борда е избегната „мащабна трагедия“, а пътници и екипаж са преживели истински ужас, докато машината е губила контрол над саудитското въздушно пространство.

Кървавият сблъсък в пилотската кабина

Според свидетелства на пътуващи и доклади на израелски медии, в пилотската кабина е избухнала физическа разправия, при която един от пилотите е бил съборен на пода и прободен с нож. По първоначални данни от защитата, сигналът за помощ от кабината е задействал бърза реакция от страна на екипажа и хората в първите редове.

Пътниците са чули писъците на пилота за помощ, след което неколцина от тях са се притекли на разстояние да го защитят, неутрализирайки нападателя и завързвайки го. На борда за късмет са пътували още двама пилоти, намиращи се в задната част на салона, както и зъболекар, който незабавно е оказал първа помощ на тежко ранения и кървящ командир.

„Имаше кръв навсякъде, хората бяха с ризи, покрити с кръв“, разказват майки и близки на пътуващите, които са успели да се свържат с тях по време и след инцидента.

Паника в салона: Пропадане с над 5000 метра за две минути

Данните от портала за проследяване на полети Flightradar24 разкриват критичния момент на драмата. Докато е летял на круизна височина от 34 000 фута (около 10 400 метра), самолетът изведнъж започва да губи височина с изключителна скорост. За по-малко от две минути машината пада с над 17 000 фута (5 200 метра).

„Самолетът започна да губи контрол. Всички хора пищяха, мислеха, че това е краят“, разказва Ясмин Абукасис, чиято дъщеря е била на борда. Пътниците са изпадали в паника от рязкото снижаване и писъците, идващи от предната част на самолета.

Сигнал за отвличане и аварийно кацане

Около десет минути след рязкото пропадане самолетът подава аварийния транспондерен код 7700 за обща опасност. Малко по-късно е задействан и код 7500, който се използва специално за сигнализиране на „незаконна намеса“ (включително опит за отвличане на летателен апарат).

След кратко навлизане в йорданското въздушно пространство, пилотите правят обратен завой към Саудитска Арабия и в 06:58 UTC кацат успешно на летището в Табук.

От авиокомпанията Flydubai официално потвърдиха за възникналия „инцидент по време на полета“, но увериха, че всички пътници са невредими и в безопасност. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ситуацията е овладяна и се организира безопасното транспортиране на израелските граждани обратно у дома.

A commercial plane traveling from Dubai to Israel made an emergency landing in Saudi Arabia, raising hijacking concerns.



Israeli media, citing security officials, said the incident stemmed from a feud between the pilots, and everyone on board was safe. https://t.co/wyq1u79qBN — The Associated Press (@AP) September 30, 2026

Какво се случи

По данни от системите за проследяване на полетите самолетът първоначално е подал код 7700, който сигнализира за обща аварийна ситуация. След това е бил активиран код 7500 - международен сигнал, използван при съмнение за отвличане или незаконна намеса в управлението на самолета.

Машината е променила курса си, навлязла е отново във въздушното пространство на Саудитска Арабия и е започнала снижение. Израелските военновъздушни сили са вдигнали изтребители по тревога, докато властите са се опитвали да изяснят ситуацията.

Първоначално се появиха опасения, че самолетът може да е бил отвлечен. По-късно обаче израелски източници съобщиха, че аварийният сигнал вероятно е бил предизвикан от физически конфликт между двамата пилоти в кабината, а не от опит за отвличане.

Нетаняху свика спешна среща

На фона на инцидента премиерът на Израел Бенямин Нетаняху е свикал спешни консултации с представители на отбраната и службите за сигурност.

След кацането на самолета израелските военни и службите за сигурност са направили допълнителна оценка на ситуацията. Според Ynet са били включени представители на израелската армия, полицията и службите за сигурност.

Самолетът е кацнал без пострадали, а авиокомпанията е планирала друг самолет да превози пътниците от Саудитска Арабия до Израел.