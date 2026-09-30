България

Жена потроши с дървен прът колата на мъжа си във Вършец

Тя счупила предното стъкло и повредила предния капак и решетката на автомобила

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 12:05
Жена потроши с дървен прът колата на мъжа си във Вършец
Източник: iStock photos/Getty images

30-годишна жена от Вършец е повредила с дървен прът автомобил, собственост на мъж от Славяново, с когото живеела на семейни начала. Инцидентът е станал във Вършец.

Сигналът е подаден от мъж от село Новоселци, който е брат на собственика на автомобила.

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По първоначални данни жената използвала дървен прът, с който счупила предното панорамно стъкло на паркирания пред дома ѝ автомобил. Повредени са още декоративната пластмасова решетка и предният капак, предаде БНР.

По случая е образувана преписка за престъпление против собствеността, свързано с повреждане или унищожаване на чуждо имущество.

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За подобно престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до пет години.

Размерът на нанесените материални щети все още се установява. Работата по случая продължава в Районното управление във Вършец.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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