Жена потроши с дървен прът колата на мъжа си във Вършец

30-годишна жена от Вършец е повредила с дървен прът автомобил, собственост на мъж от Славяново, с когото живеела на семейни начала. Инцидентът е станал във Вършец.

Сигналът е подаден от мъж от село Новоселци, който е брат на собственика на автомобила.

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По първоначални данни жената използвала дървен прът, с който счупила предното панорамно стъкло на паркирания пред дома ѝ автомобил. Повредени са още декоративната пластмасова решетка и предният капак, предаде БНР.

По случая е образувана преписка за престъпление против собствеността, свързано с повреждане или унищожаване на чуждо имущество.

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За подобно престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до пет години.

Размерът на нанесените материални щети все още се установява. Работата по случая продължава в Районното управление във Вършец.