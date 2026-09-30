Мицотакис обяви четири мерки заради скъпите горива и кризата

Г ръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви четири нови мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса на фона на международната криза и повишените цени на горивата. Мерките бяха представени по време на заседание на Министерския съвет, съобщават гръцките медии.

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Υπουργικό: Μέτρα για την ενεργειακή κρίση και μήνυμα Μητσοτάκη στους «αλαζόνες» – Τι ανακοινώνει για καύσιμα και θέρμανση https://t.co/7MO02Oqdci pic.twitter.com/gfOpK1FRFf — ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (@TOPONTIKI) September 30, 2026

Пакетът включва разширяване на възможностите за разсрочване на задълженията до 120 вноски, по-строги правила за дружествата за управление на вземанията, мерки за ограничаване на цената на петрола за отопление и увеличение на субсидията за дизела.

Мицотакис заяви, че правителството ще подкрепя обществото, без да поставя под риск устойчивостта на гръцката икономика. По думите му предприетите мерки ще бъдат преразглеждани на всеки 15 дни в зависимост от развитието на международната ситуация.

До 120 вноски за задължения

Първата мярка предвижда разширяване на съществуващата възможност за разсрочване на задълженията от 72 на до 120 месечни вноски. Минималната вноска ще бъде 30 евро.

Правителството предвижда и по-строги правила за дружествата, които управляват задължения и кредити, известни като servicers.

При нарушение на договорена с длъжника схема за плащане ще могат да бъдат налагани санкции. Според обявените мерки глобата за servicer може да достигне 500 000 евро. Предвижда се и допълнителна защита за гражданите, които изпълняват договорените си задължения.

Срещу високите цени: Гръцкият премиер обяви мерки и субсидии за горивата

Петролът за отопление под 1,75 евро

Втората група мерки е свързана с предстоящия отоплителен сезон.

Правителството си поставя за цел цената на петрола за отопление да бъде под 1,75 евро за литър при началото на продажбите на 15 октомври.

Конкретният размер на субсидията и механизмът за постигане на тази цена предстои да бъдат уточнени. Според гръцките медии се обсъжда комбинирана подкрепа от държавата и рафинериите, така че крайната цена за потребителите да бъде ограничена.

По-висока субсидия за дизела

Държавната субсидия за дизела се увеличава от 10 на 15 евроцента за литър.

Мярката ще важи през първата половина на октомври. Паралелно с държавната помощ рафинериите ще предоставят собствени отстъпки, така че общото намаление на цената за потребителите да достигне до 20 евроцента на литър.

Високата цена на дизела е от значение не само за домакинствата, но и за бизнеса, тъй като горивото има пряко отражение върху транспортните разходи и съответно върху цените на стоките и услугите.

Атина иска общоевропейски отговор

Мицотакис подчерта, че по-мащабните мерки за справяне с кризата трябва да имат общоевропейско измерение.

Гърция предлага държавите членки да получат извънредна фискална гъвкавост, която да им позволи да реагират на повишените цени на енергията и горивата.

Гръцкият премиер съобщи, че е изпратил писмо до председателя на Европейската комисия и до председателя на Еврогрупата с призив за координиран европейски отговор. По думите му ситуацията изисква съвместни действия, тъй като натискът върху цените засяга държавите членки в различна степен, но има общоевропейско измерение.

Мерките ще бъдат наблюдавани и преразглеждани на всеки 15 дни според развитието на международната ситуация и цените на енергийните суровини.