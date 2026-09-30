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Папараци застрашиха децата на принц Хари и Меган в новото им училище

Международни фотографи с подреден бус са следили 7-годишния Арчи и 5-годишната Лилибет в часовете за игра. Семейството на Хари и Меган отново е изправено пред кошмар със сигурността, след като наскоро премести децата си в ново учебно заведение

30 септември 2026, 13:21
Папараци застрашиха децата на принц Хари и Меган в новото им училище
Източник: Getty Images

Д ецата на херцога и херцогинята на Съсекс, Арчи и Лилибет, смениха училищата си по-рано този месец, малко след завръщането си в Обединеното кралство поради опасения за сигурността.

Принц Хари и Меган Маркъл се сблъскаха с нов „тревожен“ сигнал за сигурността в новото училище на децата си.

Това се случва, след като херцогът и херцогинята на Съсекс преместиха 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет от първото им училище в Обединеното кралство само след два дни, както разкри по-рано списание HELLO!.

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Полицията разследва двама мъже, които са били забелязани да носят раници и да обикалят около периметъра на училището, спирайки на различни места и надниквайки в двора. След това те са се върнали в бял бус, за който полицията е установила, че е под наем.

По-късно те са били идентифицирани от полицията като международни фотографи, работещи за известна европейска пресслужба.

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Хари Меган
Хари Меган
Хари Меган
Принц Хари Меган Маркъл

Говорител на херцога и херцогинята на Съсекс заяви: „Решението на фотографите да се държат по този начин около училище е изключително безотговорно. Има огромна разлика между законната медийна дейност и фотографите, които обикалят периметъра на училище, спират, за да надникват в двора, и наблюдават децата, докато прекарват деня си. Достатъчно тревожно е, че определени европейски папараци изглежда не желаят да уважават личния живот на децата в училище. Но да се държат по този начин при тези конкретни обстоятелства, и то толкова скоро след инцидента в базата на кралските ВВС във Феърфорд, показва изключителна липса на преценка. Каквито и снимки да са търсели, това беше не само недопустимо навлизане в личното пространство на децата, но и безотговорно и неделикатно поведение в близост до училище“.

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Въпреки че членовете на британската преса са спазили искането на Независимата организация за стандарти в печата (IPSO) да не идентифицират училището или новия дом, фотографите, работещи за чуждестранни медии, не са обвързани от същите правила.

Арчи и Лилибет вече посещават новото си училище от две седмици, като последният сигнал за сигурност е предаден на комисията към Министерството на вътрешните работи RAVEC, която оценява молбата им за официална охрана.

Смяната на училището на Арчи и Лилибет

Арчи и Лилибет бяха изтеглени от първоначалното си училище в Обединеното кралство по-рано този месец, разкри ексклузивно HELLO!.

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Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Засиленият трафик в района е поставил малкия им частен екип за сигурност под напрежение, което означава, че училището за съжаление вече не е било осъществим вариант.

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„Истинска жалко е, защото те абсолютно обожаваха училището, децата и техните родители. Беше перфектно за тях във всяко отношение и децата наистина се наслаждаваха на времето си там“, сподели тогава приятел на двойката.

„Те наистина искаха това да проработи, но трябваше да вземат трудно решение въз основа на факта, че екипът не можеше да осигури оперативно безопасно придвижване до училището“, обясни семейният приятел.

Хари даде актуална информация за ситуацията през уикенда, докато разговаряше с канадската мрежа CTV след завършването на благотворителен скок с парашут.

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Той каза пред медията, че нещата вървят „страхотно“, след като семейството се завърна във Великобритания на 26 август.

Говорейки за децата си, принцът каза: „Децата са щастливи в училище и това ми дава възможност наистина да се фокусирам върху игрите Invictus в Бирмингам“.

Опасенията за сигурността на Хари и Меган в Обединеното кралство

Хари и Меган използват частни охранители, но те нямат право да носят оръжие или да имат достъп до разузнавателна информация на държавно ниво.

Автоматичната 24-часова полицейска охрана на двойката беше отнета, когато те се оттеглиха като работещи членове на кралското семейство през 2020 г.

Разбира се, че при завръщането им британските власти са им предоставили само телефонния номер на полицейски служител за връзка.

Въпреки това на Меган е бил предоставен първият ѝ преглед на сигурността, подкрепен от правителството, докато Хари прави опити да му бъде възстановена VIP охраната и случаят му да бъде преразгледан от RAVEC.

Преди това той заяви пред BBC през май 2025 г., след като загуби делото си в Апелативния съд, че „не вижда свят“, в който да върне съпругата и семейството си в Обединеното кралство.

Източник: Hello!    
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