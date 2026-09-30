Неизвестната история на Чарлз Стенли Гифорд - бащата на Мерилин Монро, който се отрече от нея

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

К олкото и да се опитваше да го скрие от обществеността, Мерилин Монро, емблематичният секссимвол на 50-те години на миналия век, имаше бурен живот преди издигането си до звезда. Част от тази драма бе пълната липса на бащина фигура. Монро обаче дълго време подозираше, че нейният баща е мъж на име Чарлз Стенли Гифорд.

В акта за раждане майката на Монро, Гладис Пърл Бейкър, записва като баща тогавашния си съпруг Мартин Едуард Мортенсен. По-късно Бейкър признава пред дъщеря си, че подозира друг мъж – Гифорд. Монро прави няколко опита да се свърже с него, но той категорично отказва да изградят каквато и да е връзка.

ДНК тест от 2022 г. окончателно доказа това, което Бейкър отдавна подозираше: Чарлз Стенли Гифорд наистина е биологичният баща на Мерилин Монро.

Naissance de Charles Stanley GIFFORD le 18 septembre 1898, à Newport, Rhode Island. Père de Norma Jeane.



On September 18, 1898, Newport, Rhode Island. He was Norma Jeane's father.



Copyright Club Passion Marilyn 2002 - 2025 pour Marilyn la fille du calendrier. pic.twitter.com/9e9H85FJAN — Clubpassionmarilyn (@Clubpassionmar2) September 17, 2025

Кой беше Чарлз Стенли Гифорд?

Чарлз Стенли Гифорд е роден в Нюпорт, Роуд Айлънд, през 1898 г. Като младеж той заминава за Калифорния и изгражда кариера във филмовата индустрия.

През 1919 г. Гифорд се жени за Лилиан Пристър, от която има две деца. Бракът им обаче е нещастен. Според "Дейли Мейл" Лилиан подава молба за развод няколко години по-късно, като твърди, че Гифорд "безсрамно се хвалел с завоеванията си с други жени".

Преди разводът да стане факт, Гифорд, вече на ръководен пост в "RKO Studios", се запознава с Гладис Пърл Бейкър, която според "Нюзуик" е работила там като филмов монтажист. Връзката им бързо прераства в афера.

Когато Бейкър забременява, Гифорд я изоставя. Тъй като по това време тя все още е официално омъжена за Мартин Едуард Мортенсен, в акта за раждане на бебето е вписано неговото име. Така на 1 юни 1926 г. на бял свят се появява Норма Джийн Мортенсен.

Въпреки че по онова време Гифорд живее в същата жилищна сграда като Бейкър и малката ѝ дъщеря, той не участва по никакъв начин в живота им. По-късно се жени повторно, напуска филмовия бизнес и започва да управлява млечна ферма. Гифорд умира през 1965 г.

Преди да си отиде от този свят обаче, Чарлз Стенли Гифорд изглежда е знаел, че съществува огромна вероятност той да е бащата на Мерилин Монро.

Le 4 juillet 1957 à Riverside, Californie, décès du père de Norma Jeane, Charles Stanley Gifford.



On July 4, 1957, Riverside, California, death of Charles Stanley Gifford(Norma Jeane's father).



Copyright ClubPassionMarilyn, 2002-2026 pour " Marilyn, la fille du calendrier". pic.twitter.com/qoAP74EwNC — Clubpassionmarilyn (@Clubpassionmar2) July 3, 2026

Многобройните опити на Мерилин Монро да открие баща си

Животът на Мерилин Монро е белязан от нестабилност още от самото начало. Когато е едва на две седмици – тогава прекръстена на Норма Джийн Бейкър – тя е дадена в приемно семейство. Майка ѝ развива тежки психически проблеми (по-късно диагностицирани като параноидна шизофрения) и губи способността да се грижи за детето си. В резултат на това детството на Монро преминава в непрекъснато местене между приемни семейства и сиропиталища.

През цялото това време Монро копнее да научи истината за своя баща. Макар майка ѝ погрешно да твърди, че той е бил актьор, тя все пак ѝ показва негова снимка и разкрива името му: Чарлз Стенли Гифорд. Когато пораства, Монро започва да го търси.

В документалния филм от 1996 г. "Мерилин Монро: Смъртната богиня" първият ѝ съпруг, Джеймс Дохърти, разкрива, че тя е знаела за Гифорд и се е опитала да го потърси още преди да стане известна.

"Тя го откри по телефона и му се обади", разказва Дохърти. "Той обаче отказа да я признае. Каза ѝ: Не знам коя сте. Обадете се на адвоката ми.", казва той.

По думите на Дохърти тази реакция е оставила Монро "дълбоко съкрушена".

Това обаче не е последният път, в който тя прави опит да стигне до него. Според "Дейли Мейл" през 1950 г. Монро търси контакт с Гифорд поне още два пъти. По това време тя вече е световна звезда, но той отново я отблъсква. И в двата случая думите му са едни и същи: "Виж какво, Мерилин, аз съм женен и имам семейство. Не искам да ми създаваш проблеми."

Един от приятелите на Монро, станал свидетел на един от тези разговори, споделя, че опитите ѝ не донесли нищо друго освен болка: "Това просто разби сърцето ѝ."

Интересен детайл е, че въпреки студенината си, в определен момент Гифорд все пак ѝ изпраща картичка за бързо оздравяване (без посочена дата). Според списание "Пийпъл" в готовия текст на картичката се казва: "Тази весела бележка е специално за теб, за да ти напомни, че мислите и добрите ми пожелания са с теб всеки ден."

Към фабричния текст Гифорд добавя ръчно името ѝ – макар и погрешно написано ("Marilyn") – както и послепис: "И една малка молитва. Стенли Гифорд, млечна ферма Ред Рок, Хемет, Калифорния."

Липсата на баща остава един от основните демони, които преследват Мерилин Монро до края на дни ѝ. На 5 август 1962 г. тя е намерена мъртва в дома си в Лос Анджелис след предозиране с барбитурати. Тя си отива от този свят едва на 36 години.

Гифорд умира три години след нея, но официалното потвърждение, че той е неин баща, идва десетилетия по-късно.

Доказателството: Как науката разкри истината

Въпреки че с години се носят слухове за ролята на Чарлз Стенли Гифорд, научните доказателства излизат наяве едва през юни 2022 г. Тогава резултатите от ДНК анализ са публикувани във френския документален филм "Мерилин, нейната последна тайна".

Екип от учени изследва кичур от косата на Монро, съхранен от съдебния лекар след смъртта ѝ. Въпреки че косата е била силно третирана и обезцветена, което унищожава голяма част от генетичния материал, изследователите успяват да извлекат достатъчно ДНК, за да я съпоставят с тази на правнучката на Гифорд.

Резултатите са категорични – пробите съвпадат. Чарлз Стенли Гифорд наистина е биологичният баща на Мерилин Монро. Мъжът, който така и не прие ролята си на баща, въпреки че тя го търсеше до последно.

"Повечето хора се възхищават на бащите си", споделя веднъж Мерилин пред третия си съпруг, драматурга Артър Милър. "А аз никога нямах такъв.", казва още тя.