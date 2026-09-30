Свят

Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната

Очаква се Абас Арагчи да обсъди американския отговор с други представители на иранското ръководство

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 12:15
Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната
Източник: iStock Photos/Getty Images

И ранският външен министър Абас Арагчи е получил чрез катарски посредници позицията на САЩ по предложението на Техеран за седемдневен план за изграждане на доверие между двете страни. Това съобщи пред „Ройтерс“ официален представител, запознат с развитието на разговорите.

Катар е „горещата линия“ между Тръмп и Иран

По думите му основните разногласия между Вашингтон и Техеран са свързани не толкова със самите точки в предложението, колкото с последователността, в която трябва да бъдат изпълнени отделните стъпки.

Очаква се Арагчи да обсъди американския отговор с други представители на иранското ръководство.

  • Катар посредничи между Вашингтон и Техеран

Катар продължава посредническите усилия между Иран и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли първоначалното предложение на Техеран.

Спор между Иран и САЩ за Ормузкия проток след отказа за примирие на Тръмп

Катарски представители са посетили Вашингтон в понеделник, където са получили позицията на американската страна по иранския план. На следващия ден те са отпътували от САЩ и са се срещнали с Арагчи и неговия екип на път за Доха.

  • Какво предвижда иранското предложение

Миналата седмица Иран представи план, който предвижда седемдневен период за изграждане на доверие между Техеран и Вашингтон.

Според предложението при изпълнение на определени условия Иран ще отвори Ормузкия проток и ще възстанови обичайния режим на корабоплаване по стратегическия морски път.

Планът предвижда и разработването на подобрена версия на подписания през юни меморандум за разбирателство. В него са включени конкретни мерки, свързани с ядрената програма на Иран.

Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

Според официалния представител, цитиран от „Ройтерс“, настоящите разногласия са свързани основно с това коя страна и какви действия трябва да предприеме първа.

Разговорите продължават на фона на усилията за намиране на механизъм за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток, който е ключов маршрут за международните енергийни доставки.

Редактор: Василена Василева
Източник: Николай Велев, БТА    
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