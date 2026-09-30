Защо принцеса Шарлийн се появи в бяло пред папа Лъв XIV, а Брижит Макрон - в черно?

П ринцеса Шарлийн упражни изключително рядка кралска привилегия – право, достъпно за по-малко от десет жени в целия свят.
48-годишната съпруга на владетеля на Монако се позова на така наречената „привилегия на бялото“, за да се срещне с папа Лъв XIV в Северна Франция, придружена от своя съпруг, 62-годишния принц Албер II, пише HELLO!
Рrivilège du blanc: Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред Папата
Шарлийн изглеждаше безупречно и елегантно, облечена от глава до пети в тоалет на „Кристиан Диор“, при пристигането си в конферентния център „Робер Шуман“ в Мец за форума „В корените на Европа: За мир и единство“.
Тя носеше ушит по поръчка бял панталон със златни копчета и фина бяла бродерия около яката, а като единствено бижу бе избрала перлени обеци, комбинирани с подходяща ватирана чанта.
Папа Лъв XIV произнесе реч на конференцията, която бе финалният акцент от четиридневното му посещение във Франция.
Към кралската двойка се присъединиха френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит, които бяха облечени в черно, както и великият херцог Гийом от Люксембург.
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Специалното изключение, известно като privilège du blanc („привилегията на бялото“), позволява единствено на кралици и принцеси от католически държави да носят бяло пред папата. Принцеса Шарлийн е сред малкото благороднички с това право.
Именно затова 73-годишната Брижит Макрон трябваше да бъде облечена изцяло в черно, като бе акцентирала визията си единствено със златна брошка.
Шарлийн за първи път се възползва от този протокол по време на аудиенция при папа Бенедикт XVI през 2013 г.
„Това е историческа отстъпка от страна на Светия престол към католическите владетели на определени монархии“, обяснява експертът по протокол Глория Кампос Гарсия де Кеведо, преподавател в университета „Камило Хосе Села“. „Облеклото трябва да излъчва уважение, сдържаност и усещане за институционална зачитане на традицията.“
В Мец Шарлийн последва примера на испанската кралица майка София, която бе първата кралска особа, появила се с бял панталон на среща с папата.
Сред останалите жени, удостоени с тази чест, са кралица Матилда от Белгия, принцеса Марина от Неапол, кралица Летисия от Испания и великата херцогиня Стефани от Люксембург. Правата си запазват и две бивши кралици – Паола от Белгия и София от Испания. По традиция към тоалета се добавя и дантелен воал (мантила).
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Принцесата вече се възползва от привилегията си по-рано тази година, когато папа Лъв посети Княжество Монако през март.
Тогава тя бе заснета в бяло облекло още при посрещането на папата на хеликоптерната площадка в Монако.
По-късно за литургията тя бе избрала поръчкова рокля-палто от „Ели Сааб“ с колан на талията и дължина около прасците, съчетана с бели обувки на висок ток и бял воал.
Дъщерята на Шарлийн – 11-годишната принцеса Габриела, също се присъедини към майка си на литургията, облечена в съзвучие с нея в бял тоалет от същата модна къща, докато нейният брат близнак, принц Жак, носеше класически елегантен костюм.