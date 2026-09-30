Защо принцеса Шарлийн се появи в бяло пред папа Лъв XIV, а Брижит Макрон - в черно?

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV

П ринцеса Шарлийн упражни изключително рядка кралска привилегия – право, достъпно за по-малко от десет жени в целия свят.

48-годишната съпруга на владетеля на Монако се позова на така наречената „привилегия на бялото“, за да се срещне с папа Лъв XIV в Северна Франция, придружена от своя съпруг, 62-годишния принц Албер II, пише HELLO!

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Шарлийн изглеждаше безупречно и елегантно, облечена от глава до пети в тоалет на „Кристиан Диор“, при пристигането си в конферентния център „Робер Шуман“ в Мец за форума „В корените на Европа: За мир и единство“.

Тя носеше ушит по поръчка бял панталон със златни копчета и фина бяла бродерия около яката, а като единствено бижу бе избрала перлени обеци, комбинирани с подходяща ватирана чанта.

Папа Лъв XIV произнесе реч на конференцията, която бе финалният акцент от четиридневното му посещение във Франция.

Към кралската двойка се присъединиха френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит, които бяха облечени в черно, както и великият херцог Гийом от Люксембург.

Защо Шарлийн носеше бяло, докато останалите бяха в черно?

Специалното изключение, известно като privilège du blanc („привилегията на бялото“), позволява единствено на кралици и принцеси от католически държави да носят бяло пред папата. Принцеса Шарлийн е сред малкото благороднички с това право.

Именно затова 73-годишната Брижит Макрон трябваше да бъде облечена изцяло в черно, като бе акцентирала визията си единствено със златна брошка.

Шарлийн за първи път се възползва от този протокол по време на аудиенция при папа Бенедикт XVI през 2013 г.

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV Източник: АР/БТА

„Това е историческа отстъпка от страна на Светия престол към католическите владетели на определени монархии“, обяснява експертът по протокол Глория Кампос Гарсия де Кеведо, преподавател в университета „Камило Хосе Села“. „Облеклото трябва да излъчва уважение, сдържаност и усещане за институционална зачитане на традицията.“

В Мец Шарлийн последва примера на испанската кралица майка София, която бе първата кралска особа, появила се с бял панталон на среща с папата.

Сред останалите жени, удостоени с тази чест, са кралица Матилда от Белгия, принцеса Марина от Неапол, кралица Летисия от Испания и великата херцогиня Стефани от Люксембург. Правата си запазват и две бивши кралици – Паола от Белгия и София от Испания. По традиция към тоалета се добавя и дантелен воал (мантила).

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV Източник: АР/БТА

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Принцесата вече се възползва от привилегията си по-рано тази година, когато папа Лъв посети Княжество Монако през март.

Тогава тя бе заснета в бяло облекло още при посрещането на папата на хеликоптерната площадка в Монако.

По-късно за литургията тя бе избрала поръчкова рокля-палто от „Ели Сааб“ с колан на талията и дължина около прасците, съчетана с бели обувки на висок ток и бял воал.

Дъщерята на Шарлийн – 11-годишната принцеса Габриела, също се присъедини към майка си на литургията, облечена в съзвучие с нея в бял тоалет от същата модна къща, докато нейният брат близнак, принц Жак, носеше класически елегантен костюм.