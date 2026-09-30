Любопитно

Защо принцеса Шарлийн се появи в бяло пред папа Лъв XIV, а Брижит Макрон - в черно?

Съпругата на принц Албер II се възползва от вековното право „privilège du blanc“ по време на срещата си с папа Лъв XIV във Франция. Докато тя блестеше в бяло, съпругата на френския президент Брижит Макрон бе задължена да остане в класическо черно

Стела Христова Стела Христова

30 септември 2026, 12:04
Защо принцеса Шарлийн се появи в бяло пред папа Лъв XIV, а Брижит Макрон - в черно?
Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV   
Източник: АР/БТА

П ринцеса Шарлийн упражни изключително рядка кралска привилегия – право, достъпно за по-малко от десет жени в целия свят.

48-годишната съпруга на владетеля на Монако се позова на така наречената „привилегия на бялото“, за да се срещне с папа Лъв XIV в Северна Франция, придружена от своя съпруг, 62-годишния принц Албер II, пише HELLO!

Рrivilège du blanc: Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред Папата

Шарлийн изглеждаше безупречно и елегантно, облечена от глава до пети в тоалет на „Кристиан Диор“, при пристигането си в конферентния център „Робер Шуман“ в Мец за форума „В корените на Европа: За мир и единство“.

Тя носеше ушит по поръчка бял панталон със златни копчета и фина бяла бродерия около яката, а като единствено бижу бе избрала перлени обеци, комбинирани с подходяща ватирана чанта.

Папа Лъв XIV произнесе реч на конференцията, която бе финалният акцент от четиридневното му посещение във Франция.

Към кралската двойка се присъединиха френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит, които бяха облечени в черно, както и великият херцог Гийом от Люксембург.

  • Защо Шарлийн носеше бяло, докато останалите бяха в черно?

Специалното изключение, известно като privilège du blanc („привилегията на бялото“), позволява единствено на кралици и принцеси от католически държави да носят бяло пред папата. Принцеса Шарлийн е сред малкото благороднички с това право.

Именно затова 73-годишната Брижит Макрон трябваше да бъде облечена изцяло в черно, като бе акцентирала визията си единствено със златна брошка.

Шарлийн за първи път се възползва от този протокол по време на аудиенция при папа Бенедикт XVI през 2013 г.

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV
Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV Източник: АР/БТА

„Това е историческа отстъпка от страна на Светия престол към католическите владетели на определени монархии“, обяснява експертът по протокол Глория Кампос Гарсия де Кеведо, преподавател в университета „Камило Хосе Села“. „Облеклото трябва да излъчва уважение, сдържаност и усещане за институционална зачитане на традицията.“

В Мец Шарлийн последва примера на испанската кралица майка София, която бе първата кралска особа, появила се с бял панталон на среща с папата.

Сред останалите жени, удостоени с тази чест, са кралица Матилда от Белгия, принцеса Марина от Неапол, кралица Летисия от Испания и великата херцогиня Стефани от Люксембург. Правата си запазват и две бивши кралици – Паола от Белгия и София от Испания. По традиция към тоалета се добавя и дантелен воал (мантила).

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV
Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон посрещат принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако преди срещата с папа Лъв XIV Източник: АР/БТА
  • Последните срещи на принцеса Шарлийн с главата на Римокатолическата църквa

Принцесата вече се възползва от привилегията си по-рано тази година, когато папа Лъв посети Княжество Монако през март.

Тогава тя бе заснета в бяло облекло още при посрещането на папата на хеликоптерната площадка в Монако.

По-късно за литургията тя бе избрала поръчкова рокля-палто от „Ели Сааб“ с колан на талията и дължина около прасците, съчетана с бели обувки на висок ток и бял воал.

Дъщерята на Шарлийн – 11-годишната принцеса Габриела, също се присъедини към майка си на литургията, облечена в съзвучие с нея в бял тоалет от същата модна къща, докато нейният брат близнак, принц Жак, носеше класически елегантен костюм.

Редактор: Стела Христова
Принцеса Шарлийн Привилегия на бялото Кралски протокол Папа Лъв XIV Монако Кралско семейство Среща с папата Мода
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Намушкан с нож пилот и 5000 метра пропадане: Кошмарни разкрития за полета до Израел

Намушкан с нож пилот и 5000 метра пропадане: Кошмарни разкрития за полета до Израел

Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше

Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше

„Екзекуция в мафиотски стил“: Чуждестранните медии за убийството на Илиян Филипов

„Екзекуция в мафиотски стил“: Чуждестранните медии за убийството на Илиян Филипов

Загадката Бегликташ - какво крият каменните гиганти на Странджа?

Загадката Бегликташ - какво крият каменните гиганти на Странджа?

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Електромобилите с голям пробег са по-надеждни от автомобилите с ДВГ

Електромобилите с голям пробег са по-надеждни от автомобилите с ДВГ

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 1 ден
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 1 ден
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мерилин Монро

Неизвестната история на Чарлз Стенли Гифорд - бащата на Мерилин Монро, който се отрече от нея

Любопитно Преди 2 минути

ДНК тест окончателно потвърди самоличността на биологичния баща на Мерилин Монро - Чарлз Стенли Гифорд. Въпреки че холивудската легенда прави редица опити да се свърже с него през целия си живот, той я отблъсква до самия си край

Мицотакис обяви четири мерки заради скъпите горива и кризата

Мицотакис обяви четири мерки заради скъпите горива и кризата

Свят Преди 17 минути

Гърция увеличава субсидията за дизела, въвежда възможност за до 120 вноски и ще поддържа цената на петрола за отопление под 1,75 евро

Папараци застрашиха децата на принц Хари и Меган в новото им училище

Папараци застрашиха децата на принц Хари и Меган в новото им училище

Любопитно Преди 27 минути

Международни фотографи с подреден бус са следили 7-годишния Арчи и 5-годишната Лилибет в часовете за игра. Семейството на Хари и Меган отново е изправено пред кошмар със сигурността, след като наскоро премести децата си в ново учебно заведение

Бизнесът натиска спирачките, производствените цени растат

Бизнесът натиска спирачките, производствените цени растат

Парите ни Преди 32 минути

Строителството се влошава най-силно, а търговията и услугите очакват по-слабо търсене

Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви край Хърбовец

Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви край Хърбовец

Свят Преди 33 минути

Апаратът е бил забелязан на малка височина над Бендер, няма данни за пострадали

Цар Самуил е имал счупена ръка, изследване на останките сочи и следи от полиомиелит

Цар Самуил е имал счупена ръка, изследване на останките сочи и следи от полиомиелит

България Преди 38 минути

Костите на българския владетел показват счупване на ръката и следи, свързвани с полиомиелит

Съюзът на международните превозвачи: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за сектора

Съюзът на международните превозвачи: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за сектора

България Преди 58 минути

От организацията призоваха всички обстоятелства около престъплението да бъдат изяснени, а виновните да понесат отговорност

ЕС подготвя обща защитена система за връзка между спасителните екипи

ЕС подготвя обща защитена система за връзка между спасителните екипи

Свят Преди 1 час

Сателити ще осигуряват комуникация при прекъсване на мобилните мрежи, а държавите постепенно ще преминат към широколентови технологии

Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо

Политически трус в Словакия: Ще падне ли правителството на Роберт Фицо

Свят Преди 1 час

Правителството в Словакия се изправи пред най-тежката си политическа криза от началото на своя мандат, след като на 29 септември парламентът в Братислава гласува оставката на вицепремиера и министър на околната среда Томаш Тараба

Шампионски сблъсък в новата звездна битка на “Игри на волята”

Шампионски сблъсък в новата звездна битка на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Племето на Ураганите получава шанс за ценно предимство

Амелия Еърхарт

Разгадана ли е най-голямата авиационна мистерия? Нови доказателства водят към самолета на Амелия Еърхарт

Свят Преди 1 час

Екип от 17 души се отправя към отдалечения тихоокеански остров Никумароро, за да изследва загадъчен обект в лагуната. Учените смятат, че сателитните изображения може най-накрая да са разкрили потопените останки от легендарния самолет на Амелия Еърхарт

Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната

Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната

Свят Преди 1 час

Очаква се Абас Арагчи да обсъди американския отговор с други представители на иранското ръководство

Окончателно: Парламентът прие нови правила срещу т.нар. "дела шамари"

Окончателно: Парламентът прие нови правила срещу т.нар. "дела шамари"

България Преди 1 час

С промените в ГПК се дава възможност за ранно отхвърляне на явно неоснователни искове, свързани с публично участие

Снимката е илюстративна

Чудовището, което срути Холивуд: Новата Годзила гони най-големия „Оскар“

Любопитно Преди 1 час

След като предишният филм спечели „Оскар“ за визуални ефекти, режисьорът Такаши Ямазаки отново има надежда. „Годзила минус нула“ получи възторжени отзиви на фестивала в Ню Йорк, а феновете вече искат номинация за най-добър филм в основната категория

<p>Транспортният министър подписа Дунавската декларация</p>

Министър Георги Пеев подписа Дунавската декларация и настоя за ускоряване на ключовите проекти по реката

България Преди 1 час

САЩ изтеглиха войските си от Ирак: Какво следва след края на американската мисия?

САЩ изтеглиха войските си от Ирак: Какво следва след края на американската мисия?

Свят Преди 1 час

Последните американски военнослужещи напуснаха Ирак след повече от две десетилетия, но пред Багдад остават сериозни въпроси за сигурността

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Близнаци леопарди в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg

Netflix показа трейлъра и обяви кога излиза филмът за Матю Пери

Edna.bg

Том Круз се завръща към емблематичните си движения от „Рискован бизнес“ в шоуто на Дженифър Хъдсън!

Edna.bg

Над 1000 полицаи в акция срещу групировката „Хелс Ейнджълс“, обиски има и в България

Nova.bg

Застреляха бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов

Nova.bg