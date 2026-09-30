ЕС подготвя обща защитена система за връзка между спасителните екипи

С пасителните екипи в Европейския съюз да поддържат постоянна връзка и да обменят информация при кризисни ситуации. Това предлага Европейската комисия.

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Предвижда се комуникацията да бъде защитена, а при прекъсване на мобилното покритие да се осигурява чрез европейски спътници, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Пожари, наводнения, бури, заплахи с дронове срещу критична инфраструктура или терористични нападения изискват координирани действия на полицията, пожарната, здравните служби и екипите за гражданска защита, посочва Европейската комисия.

Към момента обаче възможностите за комуникация между различните служби са ограничени. Използваните системи не са свързани помежду си и в някои случаи спират да работят при преминаване на екипите през границите на държавите от ЕС.

Това може да затрудни обмена на информация между службите, докато те извършват спасителни операции и работят за възстановяване на сигурността и обществения ред.

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Как ще работи новата система

Предлаганата система на ЕС ще даде възможност на екипите за бързо реагиране да комуникират помежду си независимо от службата или държавата, в която се намират.

Те ще могат да обменят снимки, видео и звук в реално време.

Държавите от ЕС постепенно ще преминат от досегашните теснолентови радиосистеми към широколентови технологии, включително 5G. Европейските спътници ще осигуряват допълнителна комуникационна възможност, когато наземните мрежи са недостъпни или са извън строя.

Системата е предвидено да бъде защитена от кибератаки и хибридни заплахи чрез криптиране и надеждни протоколи за комуникация.

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Европейски технологии

Предложението на Европейската комисия цели и намаляване на зависимостта от технологии от държави извън ЕС.

Според ЕК основните елементи на системата, включително спътниците, основната мобилна мрежа и технологиите за мобилен широколентов достъп, ще бъдат разработвани от европейски компании.

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Новата система ще бъде въвеждана поетапно. За държавите членки е предвиден преходен период след 2030 г.

Предложението предстои да бъде разгледано от Съвета на ЕС и Европейския парламент.