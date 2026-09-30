България

Окончателно: Парламентът прие нови правила срещу т.нар. "дела шамари"

С промените в ГПК се дава възможност за ранно отхвърляне на явно неоснователни искове, свързани с публично участие

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 12:09
Окончателно: Парламентът прие нови правила срещу т.нар. "дела шамари"
Източник: БТА

П арламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, свързани с публичното им участие по въпроси от обществен интерес. Става дума за т.нар. "дела шамари" или SLAPP производства.

Нови законови промени срещу "делата-шамари"

Новите правила имат за цел да осигурят процесуални гаранции за лицата, които участват в обществения дебат, като същевременно се запази възможността за съдебна защита при действително засегнати права и законни интереси.

  • Каква е защитата

С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска ранно отхвърляне на явно неоснователен иск, когато производството е свързано с неговото публично участие.

Правилата се прилагат при изявления и действия, свързани с упражняването на свободата на изразяване и информация, свободата на изкуствата и науката, както и свободата на събранията и сдруженията, когато те се отнасят до въпрос от обществен интерес.

Предвидени са и допълнителни мерки за защита на ответника при наличие на определени обстоятелства, сред които неравнопоставеност между страните, прекомерен или необоснован размер на иска, множество или координирани производства, сплашване или тормоз и злоупотреба с процесуални права.

Защитата не е предназначена само за журналисти и медии. Тя обхваща всички лица, които упражняват свободата на изразяване и информация и участват публично по въпроси от обществен интерес.

Край на делата „шамари“: НС прие важна защита за журналисти и общественици

  • Какво каза Иван Вачев

Депутатът Иван Вачев от "Прогресивна България" заяви, че т.нар. "дела шамари" са насочени не само срещу журналисти, медии и граждански активисти, а засягат свободата на словото.

"Тъй като тези "дела шамари" са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само към граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото", каза Вачев, цитиран от БНР.

По думите му новите правила ще гарантират правата на ответниците, включително на журналисти, медии и граждански активисти.

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  • Решенията ще се публикуват онлайн

При определени случаи влязлото в сила решение, с което искът е отхвърлен, ще може да бъде публикувано на интернет страницата на съда заедно с данни за ищеца.

Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години, като за физическите лица са предвидени ограничения относно публикуваните лични данни.

Парламентът разглежда промени срещу т.нар. „дела шамари“

Промените са свързани с въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1069 относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Българската уредба предвижда специалните правила да се прилагат и при производства с изцяло вътрешен характер, а не само при трансгранични случаи.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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