Свят

Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви край Хърбовец

Апаратът е бил забелязан на малка височина над Бендер, няма данни за пострадали

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 13:15
Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви край Хърбовец
Източник: AP/БТА

Д рон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и се е разбил и взривил край село Хърбовец, в района на Анений Ной, съобщиха молдовските власти.

Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова, открити са следи от експлозия

Инцидентът е станал в ранните часове на 30 септември. Националната система за наблюдение на въздушното пространство е регистрирала дрона около 5:43 ч. местно време. По данни на полицията апаратът е бил забелязан малко преди това на малка височина над град Бендер.

След това дронът е паднал извън населената част на Хърбовец, където е експлодирал. Към мястото са изпратени екипи на полицията и Националната армия, а районът е обезопасен. Експерти трябва да установят типа на апарата, произхода му и всички обстоятелства около инцидента.

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По предварителна информация няма пострадали при падането и експлозията на дрона. Молдовските власти призоваха гражданите да не се приближават и да не докосват евентуални отломки от летателния апарат, а при откриването на подозрителни предмети да подават сигнал на телефон 112.

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Молдовската служба за въздушни операции продължава да следи въздушното пространство на страната в координация с компетентните институции и партньорите.

Инцидентът е станал на фона на нова руска въздушна атака срещу Украйна. The Kyiv Independent съобщава, че през нощта на 30 септември Русия е атакувала Киев с балистични ракети, като при ударите са били ранени най-малко четирима души, а в части от столицата е прекъснало електрозахранването.

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Молдовските власти засега не са посочили произхода на дрона, паднал край Хърбовец, и не са го свързали официално с атаката срещу Украйна.

Редактор: Василена Василева
Източник: Ukrainska Pravda, The Kyiv Independent    
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