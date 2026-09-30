Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви край Хърбовец

Д рон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и се е разбил и взривил край село Хърбовец, в района на Анений Ной, съобщиха молдовските власти.

Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова, открити са следи от експлозия

Инцидентът е станал в ранните часове на 30 септември. Националната система за наблюдение на въздушното пространство е регистрирала дрона около 5:43 ч. местно време. По данни на полицията апаратът е бил забелязан малко преди това на малка височина над град Бендер.

След това дронът е паднал извън населената част на Хърбовец, където е експлодирал. Към мястото са изпратени екипи на полицията и Националната армия, а районът е обезопасен. Експерти трябва да установят типа на апарата, произхода му и всички обстоятелства около инцидента.

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❗️ [ 🇲🇩 MOLDAVIE | 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸Un drone a violé l’espace aérien moldave avant de s’écraser et d’exploser près de Hîrbovăț, dans le district d’Anenii Noi, au cours de la nuit, en pleine vague de frappes russes contre l’Ukraine. Aucun blessé n’a été signalé.



En… — Little Think Tank (@L_ThinkTank) September 30, 2026

По предварителна информация няма пострадали при падането и експлозията на дрона. Молдовските власти призоваха гражданите да не се приближават и да не докосват евентуални отломки от летателния апарат, а при откриването на подозрителни предмети да подават сигнал на телефон 112.

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Молдовската служба за въздушни операции продължава да следи въздушното пространство на страната в координация с компетентните институции и партньорите.

Инцидентът е станал на фона на нова руска въздушна атака срещу Украйна. The Kyiv Independent съобщава, че през нощта на 30 септември Русия е атакувала Киев с балистични ракети, като при ударите са били ранени най-малко четирима души, а в части от столицата е прекъснало електрозахранването.

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Молдовските власти засега не са посочили произхода на дрона, паднал край Хърбовец, и не са го свързали официално с атаката срещу Украйна.