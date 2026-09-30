Данъчните глоби скачат почти двойно

Глобата за неподадена навреме данъчна декларация може да стане почти двойно по-висока. Министерството на финансите предлага максималната санкция да бъде 500 евро, вместо сегашните 500 лв., които след въвеждането на еврото се равняват на 255,65 евро.

Промяната е записана в проекта за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, публикуван за обществено обсъждане. То продължава до 23 октомври.

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Така зад привидната смяна на валутата всъщност стои близо 96% увеличение на максималната глоба.

Почти двойна глоба и при неверни данни

По-висока се предлага да стане и санкцията, когато в данъчната декларация не са посочени данни или са посочени неверни обстоятелства, които водят до определяне на по-нисък данък или до освобождаване от данък.

В момента максималната санкция е 1000 лв., или 511,29 евро. Предложението е тя да стане 1000 евро. Действащите размери са записани в чл. 80 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

При повторно нарушение и сега санкциите са по-високи, като действащият закон предвижда до 1000 лв. при закъсняла декларация и до 2000 лв. при неверни или непълни данни.

Не всички глоби поскъпват

Съвсем различна е сметката при касовата бележка. Клиентът е длъжен да пази фискалния бон до напускането на търговския обект. Това задължение остава.

Какви ще са ефектите от новите данъци за джоба ни

За неспазването му сега е предвидена глоба от 10 лв. В проекта за промени в Закона за ДДС сумата става 5 евро.

Ако предложенията бъдат приети в този вид, закъснението или неверните данни в данъчната декларация ще струват значително повече от сегашните максимални санкции.