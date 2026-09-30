Шампионски сблъсък в новата звездна битка на “Игри на волята”

И стински шампионски сблъсък ще се разрази на Арената на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Големите победители от третия и шестия сезон на предаването Андрей Гридин и Мартин Кънев ще излязат на бойното поле заедно със своите съотборнички Анджела Костадинова и Николета Кръстева в борба за място в следващата фаза на отборната надпревара LactoFlor: Битка на Звездите.

Източник: NOVA

Пътят им напред към наградата от €20 000 е осеян с предизвикателства, изискващи добра физическа подготовка, работа в екип и бърза мисъл.

Източник: NOVA

Участие в звездното съревнование ще вземе и племето на Ураганите, което завоюва тази привилегия след първата си серия без загуба във Войната на племената този сезон. При правилно предположение за победител Сините ще получат ценно предимство за следващата битка за територия.

Не пропускайте новия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.