Бизнесът натиска спирачките, производствените цени растат

Бизнесът в България става по-предпазлив, докато производствените цени продължават да растат. Две отделни статистики на Националния статистически институт показват влошаване на нагласите в повечето наблюдавани сектори и едновременно с това ново поскъпване при производителите.

Общият показател на бизнес климата се понижава с 1,3 пункта през септември и достига 15,3%. Спад има в строителството, търговията на дребно и услугите, а промишлеността е единственият сектор с подобрение.

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В същото време общият индекс на цените на производител в промишлеността през август се увеличава с 3% спрямо юли, а на годишна база ръстът достига 17,4%.

Строителството отчита най-силно влошаване

Най-осезаем спад на бизнес климата през септември има в строителството. Показателят намалява с 4,7 пункта до 9,3%.

Предприемачите отчитат по-слаба осигуреност с поръчки и са по-предпазливи за строителната активност през следващите три месеца.

Увеличава се и броят на клиентите, които закъсняват с плащанията си.

Сред основните проблеми за сектора остават цените на материалите, недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда. Още през август близо половината от строителните компании посочваха последните два фактора като сериозна пречка пред дейността им.

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Търговците очакват по-слаби продажби

По-негативни са нагласите и в търговията на дребно. Бизнес климатът там намалява с 0,8 пункта до 25,3%.

Търговците дават по-неблагоприятни оценки за продажбите през последните месеци и са по-песимистични за оборотите през следващото тримесечие.

При услугите показателят се понижава с 1,6 пункта до 8,4%. Мениджърите очакват отслабване на търсенето и са по-резервирани за състоянието на компаниите си през следващите шест месеца.

Над половината от фирмите в сектора посочват несигурната икономическа среда като основен проблем, а след нея се нарежда конкуренцията.

Промишлеността остава изключението

На този фон промишлеността е единственият от наблюдаваните сектори с подобрение през септември.

Показателят за бизнес климата се повишава с 0,6 пункта до 16,9%. Предприемачите оценяват по-добре настоящото състояние на предприятията си и запазват положителни очаквания за производствената активност през следващите месеци.

Недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда обаче продължават да затрудняват и промишлените предприятия.

Производствените цени продължават нагоре

Паралелно с по-предпазливите бизнес нагласи НСИ отчита и увеличение на цените на производител.

През август те се повишават с 3% само за месец, а спрямо същия месец на миналата година увеличението е 17,4%.

Най-силен месечен ръст има в добивната промишленост - 10,2%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ цените се увеличават с 5,3%, а в преработващата промишленост - с 1,5%.

На годишна база разликите са още по-големи. Цените в добивната промишленост са с 97,3% по-високи, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ ръстът е 13%, а в преработващата промишленост - 10,4%.

Сред отделните производства най-силно поскъпват основните метали - с 29,7% за година, следвани от ремонта и инсталирането на машини и оборудване с 11% и химичните продукти с 10,6%.

Повечето фирми засега не очакват ново увеличение на цените

Въпреки поскъпването при производителите, преобладаващата част от мениджърите в наблюдаваните сектори очакват продажните им цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Това показва, че статистиката за производствените цени и бизнес нагласите дава различни сигнали. Цените на производител вече растат, но повечето компании засега не планират ново увеличение на собствените си продажни цени.