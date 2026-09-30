Политически трус в Словакия: Ще падне ли правителството на Роберт Фицо

П равителството в Словакия се изправи пред най-тежката си политическа криза от началото на своя мандат, след като на 29 септември парламентът в Братислава гласува оставката на вицепремиера и министър на околната среда Томаш Тараба.

Гласуването премина със 77 гласа „за“ в 150-местния парламент, с което беше надхвърлен необходимият праг за освобождаването на министъра. В залата присъстваха точно 77 депутати, а останалите 73 бяха извън нея, което осигури пълно единодушие на вота.

Гласуването беше реализирано благодарение на неочаквано сътрудничество между опозицията и представители на управляващото мнозинство. За разграничаването от министъра гласуваха депутатите от крайнодясната и проруска Словашка национална партия (СНП) – третият и най-малък партньор в ляво-националистическата коалиция, оглавявана от премиера Роберт Фицо.

По този начин вътрешнопартийните борби в СНП се превърнаха в пряка заплаха за оцеляването на целия кабинет, който до този момент разчиташе на минимално мнозинство от едва 78 народни представители, подкрепяно от няколко независими депутати.

Конфликтът между Андрей Данко и Томаш Тараба

Напрежението около Томаш Тараба, който беше номиниран за министър именно от СНП, се трупаше в продължение на месеци. Председателят на партийната формация Андрей Данко нееднократно отправяше критики към него, обвинявайки го в липса на диалог и самостоятелни действия.

От партийното ръководство заявиха, че СНП е загубила доверие в Тараба, тъй като той работи за собствените си интереси, и подчертаха, че не могат да носят политическа отговорност за неговите решения. Сред спорните теми бяха зонирането на защитени територии, проекти за вятърни паркове, заводи за батерии, помпено-акумулиращи електроцентрали, санкции за незаконни кладенци и задгранични пътувания.

През май между Фицо, Данко и Тараба беше постигната договорка министърът да напусне поста до края на септември, ако не намери общ език с партийното си ръководство. В дните преди вота Тараба категорично отказваше да подаде оставка, изтъквайки постиженията си в Министерството на околната среда, където по думите му са били реализирани проекти за водоснабдяване и канализация в 2700 общини. Той определяше работата си като автономна, прозрачна и в полза на бюджета.

Опозиционната формация „Прогресивна Словакия“ внесе предложението за вот на недоверие към Тараба, а СНП подкрепи процедурното преместване на точката за незабавно разглеждане, след като според Данко партията е изчерпала всички останали възможности за натиск.

Неуспешният ход на Роберт Фицо за спасяване на мнозинството

С оглед на ескалацията на конфликта премиерът Роберт Фицо направи опит да предотврати падането на правителственото мнозинство. На 25 септември Фицо заяви, че оттегля искането си до президента за освобождаването на Тараба, изпратено първоначално по настояване на СНП. Министър-председателят предупреди, че подобно кадрово решение поставя под пряк риск парламентарната подкрепа за кабинета година преди редовните избори.

Причината за опасенията на премиера беше намерението на Тараба да сформира нова парламентарна група заедно с други депутати от коалицията, ако бъде отстранен от министерския си пост. Подобен ход автоматично лишава правителството от неговата база в парламента. Фицо призова ръководството на СНП и самия Тараба да дадат гаранции за запазване на мнозинството, но призивът му остана без резултат.

След като СНП гласува заедно с опозицията срещу собствения си министър, Фицо обяви свикване на извънредно заседание на ръководството на своята партия „Посока – социална демокрация“ за 30 септември от 17:00 ч., на което да бъдат определени следващите действия.

Конституционни процедури и реакцията на президентската институция

След гласуването в парламента президентът на Словакия Петер Пелегрини потвърди чрез своята канцелария, че на 30 септември официално ще освободи Томаш Тараба от заеманите от него постове вицепремиер и министър на околната среда, веднага след като му бъде връчено решението на Народната рада.

Напрежение съществува и около евентуалния заместник на Тараба. От СНП за поста беше предложен настоящият държавен секретар в Министерството на околната среда Филип Куфа. Президентът Пелегрини обаче изрази публично резерви към тази кандидатура още в края на август, заявявайки, че за подобна роля са необходими по-подготвени кадри.

Отстраняването на министър не води автоматично до падане на правителството според словашката конституция, която дава възможност за пренареждане на кабинета, но институционалният вот отвори по-широкия въпрос за оцеляването на целия кабинет

Възможност за предсрочни избори и външнополитически последици

Самият Роберт Фицо допусна възможността за провеждане на предсрочни парламентарни избори, които биха могли да се състоят през януари 2027 г. За свикването на такъв вот обаче е необходимо квалифицирано мнозинство в парламента.

След завръщането си на власт кабинетът на Фицо предприе курс, който се разминаваше по ключови въпроси с позициите на Европейския съюз и НАТО. Правителството поддържаше интензивни контакти с Русия, продължи вноса на руски петрол и газ и изразяваше скептицизъм относно военната подкрепа за Украйна.

Ако се стигне до нови избори, актуалните социологически проучвания показват, че управляващите партии губят подкрепа и могат да отстъпят властта на коалиция от либерални и консервативни опозиционни сили. Изходът от евентуален предсрочен вот обаче остава трудно прогнозируем, тъй като няколко по-малки политически субекта се намират в непосредствена близост до прага за влизане в парламента.

Томаш Тараба заяви в социалните мрежи, че след напускането на министерството се завръща към активната политика като депутат, а относно бъдещето на правителството възнамерява да заеме позиция, съобразена с новата ситуация. Развръзката за стабилността на Словакия зависи от решенията, които ръководството на партия „Посока – социална демокрация“ и коалиционните партньори ще вземат на предстоящите си консултации.