Палеонтолози с откритие: Месоядните динозаври са имали устни

Т иранозавър рекс и сродниците му почти сигурно са имали устни, установиха американски и канадски палеонтолози, които оспорват представата, че големите им зъби са били оголени, предаде Ройтерс.

Специалисти от университета в Обърн откриха три вида доказателства за твърдението си: анатомията на черепа и челюстта на тероподите - групата на всички месоядни динозаври, износването на зъбите им и съотношението между размера на зъбите и черепа, които насочват към съществуването на структури, наподобяващи устни.

"Нашето изследване предполага, че тероподните динозаври не са имали оголени зъби, когато устата е затворена", казва палеонтологът Томас Кълън от университета в Обърн, водещ автор на изследването, публикувано в сп. "Сайънс".

"Устните на динозаврите са се различавали от устните на бозайниците по това, че са покривали зъбите, но не са се движели самостоятелно - не са можели да ги свиват при ръмжене или да правят някакви движения, които свързваме с устните при хора или други бозайници. Устните на динозаврите са били по-сходни с тези на много гущери или земноводни, дори и да ги свързваме с бозайници като нас", казва Кълън.

Те са били люспести и по-правилно е да се наричат "лабиални люспи".

В научни и популярни изображения на Тиранозавър рекс и други месоядни динозаври те често са с оголени зъби като на крокодилите. В действителност зъбите им вероятно са били покрити от меки лицеви тъкани като при повечето сухоземни влечуги, включително и комодските варани.

Устните на динозаврите предлагат няколко предимства - предпазвали са устната кухина, така че жлезите, езикът и сетивните органи в нея са били защитени. Това е нормалното биологично условие за сухоземните животни, докато живите крокодили се отклоняват от модела, защото са предимно водни или земноводни.

Изследване на връзката между размера на зъбите и размера на черепа оборва идеята, че зъбите на едрите тероподи са били твърде големи, за да бъдат покрити с устни. Проучването идентифицира големи видове гущери с устни, чиито зъби пропорционално са по-големи спрямо размера на черепа, отколкото на Т. рекс.

При крокодилите зъбите са с асиметрично износване отвън, каквото не е открито при тероподите.

И накрая, изследване на черепи на тероподи откри доказателства за малки вдлъбнатини по протежение на горните челюсти, които са съдържали нерви и кръвоносни съдове за захранване на устни и венци.

"Имаме много по-реалистична интерпретация на лицевите характеристики на тероподите, важни за разбирането на биологията им", каза Робърт Рейс от университета на Торонто, който е съавтор на изследването.