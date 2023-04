Скелет на Тиранозавър рекс беше продаден на търг в Цюрих

Р ядък скелет на Тиранозавър рекс беше продаден за около 6 милиона долара на търг в Цюрих, предадоха световните агенции.

Динозавърът е висок 3,9 метра и дълъг 11,6 метра. Името на едрия хищник – „TRX-293 Тринити“, препраща към броя кости в скелета му – двеста деветдесет и три. Скелетът е съставен от три различни животни, открити между 2008 и 2023 г. в американските щати Монтана и Уайоминг.

Продажбата на динозавъра на търга в аукционната къща „Колер“ вчера не достигна очаквания диапазон между 5 и 8 милиона франка.

The #fossils from three different T rex were cobbled together to form a "50.17% complete" skeleton 🤔

It just sold at auction for $6m to a private art collector - another example of natural history specimens being commodified into the art market. #dinosaurhttps://t.co/2G2lxMmtUX