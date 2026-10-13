Обвиненият за убийството на Илиян Филипов иска да бъде освободен от ареста

А пелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде освободен от ареста. Той е обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб „Ботев“ - Пловдив Илиян Филипов, предава NOVA.
Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов
Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс в Пловдив. Разследващите повдигнаха срещу Мегеров обвинение за предумишлено убийство.
Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов
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Директорът на полицията в Пловдив: Мегеров и Илиян Филипов са се срещали две седмици преди убийството
Според разследването обвиняемият е бил близък с жертвата и двамата са имали общ бизнес.
Мегеров има три предишни присъди - за грабеж, умишлено убийство и кражба.