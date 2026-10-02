България

Директорът на полицията в Пловдив: Мегеров и Илиян Филипов са се срещали две седмици преди убийството

Старши комисар Васил Костадинов каза, че все още не може да потвърди дали мотивът за убийството е само един

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 2 октомври 2026, 06:52
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П родължава разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. По случая се работи по няколко версии, като според прокуратурата основният мотив е личен и е свързан с неуредени финансови отношения между Филипов и задържания за престъплението Славчо Мегеров.

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Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева и наблюдаващият прокурор Димитър Молев съобщиха на брифинг, че двамата са се познавали отдавна, като отношенията им са били близки и са включвали и работни взаимоотношения.

От прокуратурата уточниха, че на този етап не могат да посочат кога е възникнал финансовият конфликт и за каква сума става въпрос.

Директорът на ОДМВР-Пловдив ст. комисар Васил Костадинов обаче заяви в ефира на NOVA, че е твърде рано да се говори за наличието само на един мотив. По думите му разследването е в начална фаза и се проверяват всички възможни версии.

Костадинов потвърди, че Мегеров и Филипов са се познавали и са имали контакт преди около две седмици. Срещата е била в Пловдив, но директорът на полицията не даде повече подробности.

По думите му няма данни Мегеров да е отправял заплахи към Филипов преди убийството. Бизнесменът не е подавал жалба или сигнал в полицията.

Костадинов не опроверга информацията на прокуратурата за мотива, но подчерта, че лично той не би се ангажирал с твърдението, че това е единственият мотив за престъплението.

  • Кой е задържаният

Славчо Мегеров беше задържан в сряда вечерта. По данни, представени от вътрешния министър Иван Демерджиев, той е известен на органите на реда и има криминално минало.

Мегеров е бил осъждан по три различни случая. Едната му присъда е за грабеж, за който е получил една година лишаване от свобода. Втората е за умишлено убийство, за което е получил 11 години затвор. Има и присъда за кражба.

От прокуратурата съобщиха, че Мегеров живее в София от няколко години. Към момента няма данни да е подготвял бягство от страната или да се е опитвал да се укрие след убийството.

Той е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата възнамерява през уикенда да внесе в съда искане за най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Според наблюдаващия прокурор вече са налице достатъчно данни, за да бъде обосновано предположението, че Мегеров е физическият извършител на убийството.

  • Как е извършено убийството

От прокуратурата потвърдиха, че Филипов е бил убит с огнестрелно оръжие.

На този етап няма очевидци на убийството, съобщи директорът на ОДМВР-Пловдив.

Костадинов коментира и разпространена снимка на мъж, за която се твърди, че е от видеокамери. По думите му не бива да се правят изводи въз основа на кадъра и да се допускат спекулации. Той подчерта, че властите не са разпространявали подобна снимка.

Няма данни и за опит на Мегеров да избяга с такси.

  • Проверяват се и други версии

Разследващите проверяват версията за евентуален съучастник. От прокуратурата също подчертаха, че не се изключва съпричастност на други лица.

На този етап няма данни Мегеров да е бил свързан с организирана престъпна група или зад убийството да стои поръчител. Полицията също не разполага с информация, че той се е готвел да извърши поръчково убийство.

Проверява се и дали между Филипов и Мегеров е съществувал общ бизнес.

Костадинов беше попитан и за твърденията за т.нар. „списъци за изчезване на хора“. Той посочи, че след като Иван Демерджиев е дал информация по темата, вероятно има основание за твърдението, но самият той не би се ангажирал с подобно изявление.

От прокуратурата подчертаха, че са изминали по-малко от 48 часа от престъплението и все още се събират и анализират значителен обем информация.

Разследването на убийството продължава.

Редактор: Василена Василева
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