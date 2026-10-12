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Най-мащабното разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия

Това е най-мащабното разширяване на списъка със санкции срещу Русия: ЕС включва в него около 1600 нови имена на лица и организации

12 октомври 2026, 17:27
Най-мащабното разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия
Източник: iStock

Т ова е най-мащабното разширяване на списъка със санкции срещу Русия: ЕС включва в него около 1600 нови имена на лица и организации. Повечето от тях са свързани с производството на оръжия, съобщи Deutsche Welle.

В понеделник, 12 октомври, външните министри на ЕС одобриха на заседание в Люксембург отдавна планирано разширяване на санкциите срещу Русия, както съобщи върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Става дума за включване в санкционния списък на нови над 1600 лица и организации, над половината от които участват по някакъв начин в производството на балистични ракети, както съобщи Калас.

В списъка са включени и 77 руски политици, които в нарушение на международното право са се кандидатирали за изборите за Държавната дума в окупираните от Русия територии на Украйна. В него са и седем севернокорейски лица и организации, които участват във войната срещу Украйна.

Това е най-голямото разширяване на санкциите досега от началото на руската война срещу Украйна, започнала през февруари 2022. С постигането на съгласие по това мащaбано разширяване на санкционния списък общият брой на лицата и организациите, попадащи под ограничителните мерки в рамките на санкционния режим на ЕС в подкрепа на териториалната цялост на Украйна, е вече близо 4600.

По този начин Съветът на ЕС одобри споразумението, постигнато от представителите на страните от Европейския съюз на 7 октомври. Формално не става дума за нов санкционен пакет, тъй като решението не предвижда нови секторни ограничения срещу руската икономика.

За какво по-точно става дума?

В официалното изявлението на Кая Калас, публикувано на сайта на Съвета на ЕС, се уточнява, че новите санкции са наложени "в отговор на продължаващата и засилваща се агресия на Русия срещу Украйна и, по-специално, на неотдавнашната безчовечна военна кампания, насочена специално срещу гражданската инфраструктура и причиняваща тежки страдания на мирното население".

В санкционния списък са включени нови 1569 физически и юридически лица, свързани с руския военно-промишлен комплекс – става дума за 826 компании и 743 ръководители на тези предприятия. Според данни на ЕС тези компании от средния бизнес съставляват "ядрото" на руската военна промишленост, като общият им годишен оборот надхвърля 20 милиарда евро, а броят на персонала – 250 хиляди души.

Посочените компании са доставчици на ключови компоненти за редица от най-модерните руски оръжейни системи, включително ракети, безпилотни летателни апарати и авиационна техника. Към тези ключови компоненти спадат електронното оборудване, радиолокационни станции, антени и предавателни устройства, авиационни, спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси, както и оптични и навигационни системи, се посочва още в изявлението.

Как Тръмп зарадва Путин
И докато външните министри на ЕС обсъждат нови санкции, Русия получава допълнителни приходи за военната си каса: на 9 октомври Доналд Тръмп обяви споразумение с Русия за дизелово гориво.

Малко преди междинните избори в началото на ноември американският президент възнамерява да понижи високите цени на горивото и в замяна да отмени американските санкции срещу руската енергия. За първи път от март 2022 насам ще се възобнови вносът на руски дизел. И, както изглежда, без политически отстъпки от страна на Москва. 

При това американският Конгрес е приел едва миналия месец закон, който дава на президента широки правомощия за налагане на нови санкции срещу Русия. Вероятно руският президент Владимир Путин доволно потрива ръце, се казва в публикация по темата на германската обществена телевизия АРД.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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