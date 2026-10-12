Спасиха след 20 часа туристка, скочила от кораб в Йонийско море

Ж ена, за която се смята, че е скочила от круизен кораб в Йонийско море, е била спасена през уикенда след 20 часа във водата, съобщи днес гръцката брегова охрана.

Инцидентът е станал в петък, когато корабът "Odyssey of the Seas" на Royal Caribbean Cruises е плавал югозападно от остров Закинтос.

44-годишната салвадорка впоследствие казала на спасителите си, че била скочила, защото „искала да слезе на брега“, съобщи говорител на бреговата охрана пред AФП.

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„Тя е била 20 часа в морето“, каза офицерът.

След като в петък рано сутринта беше подаден сигнал, два кораба на бреговата охрана и военноморски хеликоптер бяха изпратени в района, а други близки кораби бяха пренасочвани.

„Odyssey of the Seas“ също се присъединил към търсенето, поясни офицерът.

Преминаващ товарен кораб най-накрая открил жената в пълно съзнание, със спасителен пояс рано в събота, и тя била взета от патрулен кораб на гръцката брегова охрана.

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Тя е откарана в пристанището Катаколо, а след това в болница в близкия град Пиргос за здравни тестове, които включват психиатрична оценка, разпоредена от местен прокурор, съобщи служителят на бреговата охрана.