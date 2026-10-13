От обикновена мазол до сепсис: Кога малката рана на крака става опасна за живота

М алкият мехур на петата или раздразнението на пръста от нови обувки обикновено се възприемат като незначителен битов проблем. Историята обаче показва, че небрежността към подобни повърхностни рани може да доведе до трагични последици.

През 1924 г. 16-годишният син на американския президент Калвин Кулидж играе тенис на корта до Бялата къща без чорапи и протрива пръста на крака си. В раната се развива инфекция с със златист стафилокок, която бързо прогресира до заразяване на кръвта. Въпреки усилията на лекарите, младежът умира само няколко дни по-късно. Подобни фатални случаи, започнали от обикновена раничка на крака и довели до сепсис и полиорганна недостатъчност, се срещат и в по-новата медицинска практика.

„Мазолът не е просто външна деформация, а защитна реакция на организма. Това е участък от кожата, който се удебелява поради постоянно триене или натиск - кожата просто се опитва да „изгради броня“ там, където бива системно травмирана“, обяснява дерматологът д-р Диана Хадж.

Основни видове мазоли

Воден (влажен) мазол: Възниква при рязко и силно триене, когато под горния слой на кожата се натрупва течност. Когато мехурът се пукне, мястото става изключително уязвимо за бактерии.

Сух мазол: Резултат от продължителен натиск. Кожата става плътна, твърда и понякога жълтеникава.

Мазол с корен (спираловиден): Разновидност на сухия мазол с плътен „корен“ в центъра, който навлиза надълбоко в тъканите. Може да притиска нервни окончания и да причинява остра болка.

Твърд мазол: Широко удебеляване без ясни граници, обикновено по ходилото, свързано с неправилно разпределение на тежестта при плоскостъпие.

Причините варират от тесни или твърди обувки и продължително ходене до наднормено тегло, нарушения в походката и хронични заболявания като захарен диабет или съдови проблеми.

Защо са опасни и кога да потърсим лекар?

Сами по себе си мазолите не са заболяване, но могат да се инфектират. Рискът е изключително висок при хора с диабет, атеросклероза или отслабен имунитет. При тези състояния кръвоснабдяването на крайниците е нарушено, а чувствителността към болка е намалена (диабетна невропатия). Човек може дълго време да не усети възпалението, а раната зараства много по-бавно, създавайки идеална среда за развитие на инфекция.

Тревожни симптоми на инфекция:

Изразено зачервяване и оток около раната;

Поява на гной или необичаен секрет;

Повишена телесна температура;

Пулсираща или засилваща се болка;

Червени линии, тръгващи от раната нагоре по крака (знак за разпространение на инфекцията по лимфните съдове).

„Ако раната на мястото на мазола не зараства продължително време, това може да не е обикновен мазол, а проява на по-сериозно кожно заболяване или рак на кожата, което изисква професионална диагностика“, предупреждава специалистът.

Как правилно да се грижим за мазола у дома

Не пукайте и не рязвайте мазола: Това отваря директен път за бактерии.

Ако мехурът вече се е пукал сам: Не откъсвайте останалата кожа! Измийте внимателно мястото с вода и сапун, дезинфекцирайте с антисептик (напр. хлорхексидин) и поставете стерилна превръзка.

Внимателно с киселинните лепенки: Лепенките против мазоли със салицилова киселина могат да предизвикат химическо изгаряне, особено при чувствителна кожа или при диабетици.

Облекчете натиска: Използвайте защитни силиконови подложки или сменете обувките, за да спрете дразненето на мястото.

При първи съмнения за инфекция или при наличие на придружаващи хронични заболявания, консултацията с дерматолог или хирург е задължителна.