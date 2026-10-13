Ураган и тропическа буря връхлетяха Мексико - загинали са деца и възрастни, 10 души са в неизвестност

Най-малко четирима души са загинали в Мексико заради урагана „Саймън“ и тропическата буря „Рейчъл“, а 10 души се водят изчезнали.

Бурите причиниха наводнения, материални щети и прекъсвания на електрозахранването.

Властите предупреждават за обилни валежи, силни ветрове и високи вълни по тихоокеанското крайбрежие.

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Най-малко четирима души загинаха в Мексико в резултат на тежките метеорологични условия, свързани с преминаването на урагана „Саймън“ и на тропическата буря "Рейчъл", предаде Франс прес. Десет души се водят за изчезнали, предаде ДПА.

Възрастен мъж е загинал в крайбрежния щат Гереро на Тихия океан, съобщи губернаторката Евелин Салгадо. По на север, в щата Долна Калифорния, са загинали две деца и двама възрастни от едно и също семейство, а още 10 души са в неизвестност, заяви губернаторката Марина дел Пилар.

🚨🌀 El paso del huracán ‘Simón’ cerca de las costas de Guerrero dejó al menos 201 viviendas dañadas en 21 municipios del estado y el reporte de una víctima mortal; aún se prevé que impacte en Sinaloa para el 14 de octubre https://t.co/8TCL0FzctA 📸 Cuartoscuro https://t.co/UGUhEIlflX — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 13, 2026

Инцидентите са свързани с урагана „Саймън“, който се движи покрай тихоокеанското крайбрежие на Мексико, и тропическата буря „Рейчъл“, достигнала северозападния щат Долна Калифорния.

Вчера „Саймън“ беше ураган от втора категория и се намираше на около 90 километра югозападно от тихоокеанското крайбрежие на щата Халиско.

Тревога в Мексико заради приближаващ ураган

Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че ураганът ще продължи да се движи на северозапад, като постепенно отслабва.

Очакваше се през нощта той да се приближи до крайбрежния град Масатлан, в щата Синалоа, вече като ураган от първа категория.

🔺Aviso 23:🌀Simon huracán categoría 2 8:00 pm Pacífico | Próximo a categoría 1. **Cambios** 1. Jueves a viernes, ahora tocaría tierra en la costa centro-sur de Sinaloa (seguirá cambiando la zona de impacto, se recomienda seguir consultando las actualizaciones). https://t.co/fMt2F66R10 — CMP tiempo (@CMPtiempo) October 13, 2026

Властите продължават да предупреждават за обилни валежи, силни ветрове и високи вълни по тихоокеанското крайбрежие.

Тропическата буря „Рейчъл“ достигна сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите, съпътстващи бурята, са причинили материални щети, наводнения и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова, съобщават местни медии.