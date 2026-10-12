България

Безпрецедентно спиране на производството в „Агрополихим“

За възникналата ситуация са уведомени по установения ред компетентните институции

Николай Киров Николай Киров

12 октомври 2026, 19:29
Безпрецедентно спиране на производството в „Агрополихим“
Източник: iStock

С рив в електрозахранването на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) е довел до внезапно и непланово спиране на всички производствени инсталации на „Агрополихим“ АД, съпроводено с временно нарушение на нормалния технологичен режим, без прецедент в историята на компанията, с потенциал за сериозни икономически и технологични последствия за нея, съобщават от дружеството.

Ситуацията е възникнала на 12 октомври, вследствие прекъсване на електрозахранването в мрежата на ЕСО, част от Български енергиен холдинг (БЕХ). „Агрополихим“ все още не разполага с официална информация за причината, довела до извънредната ситуация. 

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При инцидентното прекъсване са задействани, предвидените за подобни ситуации, аварийни протоколи и процедури за спирането на инсталациите в безопасен режим, които са предотвратили много по-сериозни последствия.

„Агрополихим“ ще анализира внимателно всички икономически, финансови и технологични последствия, които компанията очаква да понесе вследствие на прекъсването.

Дружеството ще настоява за сформиране на независима институционална комисия, която да разследва причините за възникналия инцидент. По информация на компанията, при възникналата ситуация са засегнати и други дружества, опериращи в региона.

Създадената ситуация не представлява риск за живота и здравето на хората. За „Агрополихим“ безопасността на служителите, населението и околната среда винаги са били основен приоритет. Компанията е предприела необходимите мерки за безопасно и поетапно възстановяване на работата на производствените инсталации и установяване на нормален технологичен режим.

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За възникналата ситуация са уведомени по установения ред компетентните институции и контролни органи съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и комплексното разрешително на дружеството.

Редактор: Николай Киров
Източник: Агрополихим    
Агрополихим ЕСО срив в електрозахранването
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