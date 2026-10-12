Свят

"Перфектната буря" удари петролните пазари

Фючърсите на петрола сорт Брент минаха над 107 долара за барел

Николай Киров Николай Киров

12 октомври 2026, 17:42
"Перфектната буря" удари петролните пазари
Източник: БГНЕС

Ц ените на суровия петрол се повишиха днес заради "перфектна буря" от събития, като смъртоносната атака срещу летището в саудитската столица Рияд, докато Украйна заяви, че Русия продължава да нанася удари по енергийната ѝ инфраструктура, съобщава Си Ен Би Си. 

Фючърсите на петрола сорт Брент, спрямо който се определят цените в Европа, минаха над 107 долара за барел за първи път от 29 септември.

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен атакуваха в събота международното летище "Крал Халид" в Рияд, като при нападението загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Атаката бележи сериозна ескалация на конфликта. Освен това ударите на бунтовниците продължават.

Междувременно в Европа украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия е нарушила енергийното примирие, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп. Москва е атакувала съоръжение за добив на природен газ в Украйна, каза Зеленски.

Нараснаха и очакванията за увеличаване на руските енергийни доставки на световните пазари след споразумение със САЩ. В петък Тръмп заяви, че Русия ще достави над 4 млн. тона дизелово гориво на световния пазар съгласно договореност, постигната с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор.

В ранните часове на понеделник водената от Саудитска Арабия коалиция, която воюва срещу подкрепяните от Иран хути в Йемен, съобщи, че отблъсква нова вълна от атаки с дронове и ракети срещу Саудитска Арабия.

Това се случи, след като иранският министър на външните работи Абас Арагчи проведе телефонен разговор със саудитския си колега Фейсал бин Фархан бин Абдула. Двамата са обсъдили последната ескалация на напрежението в региона и усилията за овладяването ѝ, съобщи саудитската държавна информационна агенция.

В САЩ добивът на около 1,2 млн. барела петрол дневно в Мексиканския залив оставаше преустановен в неделя заради урагана "Исаяс", съобщи Бюрото за безопасност и екологичен контрол.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Борис Зюмбюлев    
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