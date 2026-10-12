Свят

НАТО ще удари Калининград, Беларус и Санкт Петербург, ако Русия нападне

Николай Киров Николай Киров

12 октомври 2026, 21:27
НАТО ще удари Калининград, Беларус и Санкт Петербург, ако Русия нападне
Източник: EPA/БГНЕС

Ръководителят на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич представи план за реакция при руска атака, според който ще бъдат нанесени удари по цели в Калининград, Санкт Петербург и Беларус, пише "Файненшъл Таймс".

Гринкевич подчерта на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, че хибридните атаки на Русия карат европейските граждани да се чувстват нервни, но предупреди, че НАТО винаги е готово да отвърне на всяка заплаха, предава "Фокус".

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"Не вярвам, че конфликтът е неизбежен. Това не е вярно. Искам да уверя милиардите граждани на нашия алианс: можем да го направим, знаем какво трябва да направим, знаем как да го направим. Искам също така тези, които мислят да ни навредят, да знаят, че можем да го направим. И е по-добре за тях да не нападат НАТО, защото знаем точно какво ще направим по отношение на отбраната," обясни той.

Планът за възпиране на възможна руска атака по Източния фланг предвижда още инвестиции в "достъпни масови разработки" - сравнително евтини украински дронове. Стратегията е насочена и към блокиране на първоначалната офанзива и предотвратяване на по-нататъшно руско настъпление. 

"Не се стремим да нанесем стратегическо поражение на нашия противник. По-скоро само да спрем всяка атака в зародиш," подчерта Гринкевич.

Като част от този план, според "Уолстрийт Джърнъл", трябва да се създаде обширна "автономна зона", така че дронове и наземни роботи да могат да отблъснат руска атака без значителни загуби сред съюзниците.

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В същото време ракетите с голям обсег трябва да ударят руските командни пунктове и системи за противовъздушна отбрана в ексклава Калининград, в района на Санкт Петербург и в Беларус.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
НАТО Русия Алексъс Гринкевич
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