Ученик загина, а 24 души са ранени от бомба в Израел

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Русия срина енергийни обекти и блокове в Украйна въпреки „примирието“ на Тръмп

Кремъл с първи коментар за „енергийното примирие“ на Тръмп

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

Newsweek: По руската държавна ТВ злорадстват за сделката между Тръмп и Путин за дизела

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Г имназист загина днес в експлозия по време на ученическа екскурзия в Северен Израел. Ранени са 24 души, сред които учители и ученици. Взривът е станал близо до границата с Ливан. В района има неексплодирали боеприпаси, останали от войната с „Хизбула“, предаде „Франс прес“.

Според местната община група ученици и учители от религиозна гимназия, които били на поход в близост до Неот Мордехай, се натъкнали на невзривен боеприпас.

Министерството на образованието определи случилото се като „изключително сериозен инцидент“. Премиерът Бенямин Нетаняху, който води предизборна кампания за парламентарните избори на 27 октомври, прекъсна медийна изява, за да се информира за трагичния инцидент. В края на деня канцеларията му съобщи, че той е посетил ранени в експлозията, настанени в болница Хайфа.

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

„Споделям дълбоката скръб на семейството на момчето, което загуби живота си при експлозията по време на тази екскурзия, както и пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички ранени“, написа в X министърът на отбраната Израел Кац.

Ръководителят на израелската дипломация Гидеон Саар уточни в същата социална мрежа, че загиналият младеж е бил на 15 години и определи случилото се като „ужасна трагедия“.

Сред ранените има двама 14-годишни младежи, получили тежки наранявания от шрапнели по цялото тяло, съобщи „Маген Давид Адом“ - израелският еквивалент на Червения кръст. Пострадали са и двама възрастни на около 50 години.

Израелската армия е нанесла удар по автомобил, който е бил в нарушение на примирието в Газа

Началникът на полицията Дани Леви заяви, че експлозията е била причинена от „неексплодирал боеприпас на ливанското ислямистко движение „Хизбула“, останал отпреди три години“. Той оцени на „90 процента вероятността“ боеприпасът да е бил част от касетъчна бомба.

Касетъчните боеприпаси са предназначени да разпръскват десетки малки взривни заряди. Освен че поразяват голяма площ, част от тези заряди не се взривяват при удара и могат да причиняват жертви дълго след края на бойните действия.

Според Меир Елияху, полицейски командир в Северния окръг на Израел, боеприпасът е експлодирал в ръцете на ученика, отнемайки живота му.