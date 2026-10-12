Свят

Ученик загина, а 24 души са ранени от бомба в Израел

Премиерът Бенямин Нетаняху отмени плановете си и проведе оценки относно „сериозния инцидент“

Николай Киров Николай Киров

12 октомври 2026, 21:20
Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд
Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС
Русия отказа на Украйна примирие за избори

Русия отказа на Украйна примирие за избори
Newsweek: По руската държавна ТВ злорадстват за сделката между Тръмп и Путин за дизела

Newsweek: По руската държавна ТВ злорадстват за сделката между Тръмп и Путин за дизела
МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната
Кремъл с първи коментар за „енергийното примирие“ на Тръмп

Кремъл с първи коментар за „енергийното примирие“ на Тръмп
Русия срина енергийни обекти и блокове в Украйна въпреки „примирието“ на Тръмп

Русия срина енергийни обекти и блокове в Украйна въпреки „примирието“ на Тръмп
Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Г имназист загина днес в експлозия по време на ученическа екскурзия в Северен Израел. Ранени са 24 души, сред които учители и ученици. Взривът е станал близо до границата с Ливан. В района има неексплодирали боеприпаси, останали от войната с „Хизбула“, предаде „Франс прес“.

Според местната община група ученици и учители от религиозна гимназия, които били на поход в близост до Неот Мордехай, се натъкнали на невзривен боеприпас.

Министерството на образованието определи случилото се като „изключително сериозен инцидент“. Премиерът Бенямин Нетаняху, който води предизборна кампания за парламентарните избори на 27 октомври, прекъсна медийна изява, за да се информира за трагичния инцидент. В края на деня канцеларията му съобщи, че той е посетил ранени в експлозията, настанени в болница Хайфа.

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

„Споделям дълбоката скръб на семейството на момчето, което загуби живота си при експлозията по време на тази екскурзия, както и пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички ранени“, написа в X министърът на отбраната Израел Кац.

Ръководителят на израелската дипломация Гидеон Саар уточни в същата социална мрежа, че загиналият младеж е бил на 15 години и определи случилото се като „ужасна трагедия“.

Сред ранените има двама 14-годишни младежи, получили тежки наранявания от шрапнели по цялото тяло, съобщи „Маген Давид Адом“ - израелският еквивалент на Червения кръст. Пострадали са и двама възрастни на около 50 години.

Израелската армия е нанесла удар по автомобил, който е бил в нарушение на примирието в Газа

Началникът на полицията Дани Леви заяви, че експлозията е била причинена от „неексплодирал боеприпас на ливанското ислямистко движение „Хизбула“, останал отпреди три години“. Той оцени на „90 процента вероятността“ боеприпасът да е бил част от касетъчна бомба.

Касетъчните боеприпаси са предназначени да разпръскват десетки малки взривни заряди. Освен че поразяват голяма площ, част от тези заряди не се взривяват при удара и могат да причиняват жертви дълго след края на бойните действия.

Според Меир Елияху, полицейски командир в Северния окръг на Израел, боеприпасът е експлодирал в ръцете на ученика, отнемайки живота му.

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Експлозия Израел Ливанска граница
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
България и още 28 държави предупредиха Иран

България и още 28 държави предупредиха Иран

НАТО ще удари Калининград, Беларус и Санкт Петербург, ако Русия нападне

НАТО ще удари Калининград, Беларус и Санкт Петербург, ако Русия нападне

Над 200 кг наркотици в хладилни камиони с месо в Ловеч

Над 200 кг наркотици в хладилни камиони с месо в Ловеч

Жертви и ранени в Киев, Русия порази жилищен блок

Жертви и ранени в Киев, Русия порази жилищен блок

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 1 ден
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 1 ден
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 1 ден
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофа между два тира на пътя Велико Търново – Русе

Катастрофа между два тира на пътя Велико Търново – Русе

България Преди 2 часа

Произшествието е станало тази вечер около 20:00 ч.

Показаха обследването на кораба „Ейбъл“

Показаха обследването на кораба „Ейбъл“

България Преди 3 часа

Кадрите от операцията разкриват как екипът извършва оглед на плавателния съд

Рапърът Шон „Диди“ Комбс е бил откаран в болница

Рапърът Шон „Диди“ Комбс е бил откаран в болница

Свят Преди 5 часа

Линейка е напуснала затворническия комплекс около 1 часа през нощта

Безпрецедентно спиране на производството в „Агрополихим“

Безпрецедентно спиране на производството в „Агрополихим“

България Преди 6 часа

За възникналата ситуация са уведомени по установения ред компетентните институции

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България Преди 6 часа

България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

България Преди 6 часа

Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие

БАБХ затвори механа в Бобошево

БАБХ затвори механа в Бобошево

България Преди 7 часа

При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход

Най-мащабното разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия

Най-мащабното разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия

Свят Преди 8 часа

Това е най-мащабното разширяване на списъка със санкции срещу Русия: ЕС включва в него около 1600 нови имена на лица и организации

Турският шофьор, обвинен за смърт на АМ "Тракия", не се яви в съда

Турският шофьор, обвинен за смърт на АМ "Тракия", не се яви в съда

България Преди 8 часа

Той беше пуснат под парична гаранция от 5000 евро

Изкуствен интелект прогнозира риска от инсулт до пет години напред

Изкуствен интелект прогнозира риска от инсулт до пет години напред

Любопитно Преди 8 часа

Български специалисти представиха нов онлайн калкулатор с изкуствен интелект, който оценява петгодишния риск от исхемичен инсулт, и дигитална платформа за светкавична диагностика в спешните случаи

Веригите отвръщат на Манолова: Надценката не е печалба, чисто изкарваме около 3%

Веригите отвръщат на Манолова: Надценката не е печалба, чисто изкарваме около 3%

Парите ни Преди 8 часа

Сдружението за модерна търговия обвини КЗП в подвеждане на потребителите и зададе пет въпроса на комисията

Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

Свят Преди 8 часа

Инженер в калифорнийска фирма години наред се бори с необясними заболявания, посещава болница след болница и дори лети до други държави в търсене на отговор, мислейки си, че е болна от рак. Истината се оказва много по-зловеща – водата ѝ на работното място е била системно отравяна

<p>Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ<span color="" font-size:="" noto="" style="color: rgb(108, 108, 108); font-family: Arial, sans-serif, ">&nbsp;</span>бяха отнети два паспорта</p>

Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта и не ѝ бяха върнати поради риск от бягство

България Преди 8 часа

Главната прокуратура в Скопие обяви, че още през 2025 г. на Ива Михайлова са отнети българският и македонският паспорт заради риск от бягство. Властите категорично са отказвали да ѝ ги върнат въпреки настоятелните искания на защитата ѝ

<p>Принцеса Кейт изведе&nbsp;11-годишната Шарлот на разходка с метрото (ВИДЕО)</p>

Принцеса Кейт изведе 11-годишната Шарлот на разходка с метрото

Любопитно Преди 9 часа

Принцесата на Уелс и 11-годишната ѝ дъщеря Шарлот се отказаха от официалния си кортеж и използваха градския транспорт за разходка в Лондон. Пътници споделят, че двете са изглеждали изключително спокойни и са разговаряли с хората във вагона

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Свят Преди 9 часа

Тийнейджърите попадат „под влиянието на интернет“

Край на стандартното работно време? Как „хроноработата“ раздели офисите на две

Край на стандартното работно време? Как „хроноработата“ раздели офисите на две

Любопитно Преди 9 часа

Някои го наричат грижа за здравето, а шефовете им - кошмар за работния график. Нагласянето на работата спрямо биологичния часовник раздели офисите на две

Всичко от днес

От мрежата

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

„Те все още не са готови за моя свят“: Питбул разкри защо пази децата си от славата

Edna.bg

Мона Гочев обикаля най-известните зоо кътчета в света

Edna.bg

Тежка катастрофа между два тира на пътя Русе – Велико Търново (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Показаха нови кадри от огледа на ударения от дрон кораб „Ейбъл“ (ВИДЕО)

Nova.bg