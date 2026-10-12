Катастрофа между два тира на пътя Велико Търново – Русе

Йотова за Ива Михайлова: Не знам как се е прибрала, ще се срещна с нея

Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта и не ѝ бяха върнати поради риск от бягство

Над 200 кг наркотици в хладилни камиони с месо в Ловеч

В ременно е затворен за движение главен път Велико Търново - Русе заради катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново

Произшествието е станало тази вечер около 20:00 ч., преди горнооряховското село Поликраище. По първоначална информация са се ударили два товарни автомобила с турска регистрация.

Катастрофа с два ТИР-а и кола на пътя Русе-Велико Търново, има пострадал

Пострадал е шофьорът на единия. Той е откаран за преглед в Спешна помощ. Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол, а пробите са отрицателни.

Екипи на полицията пренасочват автомобилите през село Първомайци, а причините за произшествието са в процес на изясняване.

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново - Русе

Около 19:30 ч. друг автомобил е катастрофирал край село Масларево в община Полски Тръмбеш. Пострадали няма.